Parceria é firmada entre IMED e Farmácias São João para promover saúde dos trabalhadores

Rastrear, acompanhar e introduzir hábitos de vida saudáveis no ambiente de trabalho. Através de uma parceria, firmada na manhã desta segunda-feira (15), entre Farmácias São João e curso de Medicina da IMED, um projeto será desenvolvido para garantir a saúde dos colaboradores do Centro de Distribuição e Operações da Rede em Passo Fundo/RS.

“Nossa missão é cuidar da saúde das pessoas e o nosso colaborador deve receber sempre uma atenção especial. Esta é uma importante parceria com o curso de Medicina da IMED, que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos integrantes da grande Família São João”, acrescentou o presidente da Rede de Farmácias São João, Pedro Henrique Kappaun Brair.

As ações do projeto Saúde do Trabalhador serão desenvolvidas por 60 acadêmicos do 8º nível de Medicina, supervisionados por cinco professores.

“Demos start em nosso novo projeto de extensão acadêmica, dentro do Centro de Distribuição e Operações da Rede de Farmácias São João. O objetivo principal dos projetos de extensão é trazer algo em benefício da comunidade. A extensão do curso de Medicina da IMED ocorre do primeiro ao oitavo semestre. Os estudantes que atuarão na São João são do oitavo semestre e estão preparados, pois já passaram por todas as disciplinas básicas/clínicas, e em breve entrarão no internato médico”, explicou o coordenador do curso de Medicina da IMED, Dr. Lucas Duda Schmitz.

Numa primeira etapa, será realizado um levantamento de dados para buscar indicadores em relação a saúde dos trabalhadores.

“Como médico da Rede estou extremamente feliz, pois a empresa contará com reforço médico e obterá informações, diagnósticos, rastreamento e maior orientação. Este vínculo acadêmico com a empresa, sem dúvida, contribuirá muito para a qualidade de vida dos nossos colaboradores”, disse o médico da Rede de Farmácias São João, Dr. Gilberto Amaral.

Através do mapeamento, a equipe do projeto de extensão poderá promover a saúde e prevenir doenças associadas ao mundo do trabalhador.

“Contribuir para a formação acadêmica destes futuros médicos e garantir a saúde dos nossos colaboradores traz uma enorme responsabilidade e satisfação, já que todos serão beneficiados neste trabalho em conjunto”, destacou o diretor Jurídico da Rede de Farmácias São João, Dr. Sérgio Ferraz.

