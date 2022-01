Passo Fundo garante subsídio a protetores de animais que disponibilizam lares temporários

publicidade

O Acolhe Pet, uma das ações do programa É o Bicho, foi criado pela Prefeitura de Passo Fundo para viabilizar um subsídio a protetores de animais que disponibilizam lares temporários. No último dia 10 o prefeito, Pedro Almeida, anunciou os resultados do primeiro chamamento público aberto pelo Município para a iniciativa que contempla integrantes da rede de proteção animal da cidade.

A efetivação do Acolhe Pet, de acordo com o prefeito, consolida o compromisso do governo municipal com a ampliação das políticas públicas de bem-estar animal, fortalecendo a rede de proteção. “Esse é mais um fruto do programa É o Bicho que, além das castrações, está sendo expandido para mais ações de cuidado com os animais e valorização das pessoas que lutam pela proteção animal. A essas pessoas, queremos agradecer e dizer que vamos avançar juntos”, afirmou.

Além da comprovação do trabalho voluntário, as protetoras contempladas atenderam aos requisitos definidos no chamamento público 27/2021. A partir dos contratos firmados com o Município, cada protetora receberá R$ 70,44 por animal albergado, podendo incluir até 10 animais. Os contratos têm duração de um ano.