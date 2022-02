Pessoas com deficiência praticam um dia de esporte em Três Coroas

publicidade

Três Coroas sediou a edição do “Camping Acessível”, evento dirigido a pessoas com deficiência. Ao todo foram mais de mil pessoas promovendo a maior descida de rafting do Brasil, no último sábado, 19. A primeira descida reuniu 30 botes e 186 pessoas, entre participantes, condutores e instrutores, alcançando o recorde nacional.

Ao longo do dia ocorreram outras descidas no Rio Paranhana, somando mais de 150 praticantes com deficiência no rafting. E ainda atividades como arco e flecha, banho de rio assistido em cadeiras anfíbias e trilhas, além de oficinas de esportes paraolímpicos, oportunizando atividades não muito comuns aos deficientes.

Gabriel Feiten, coordenador do evento salientou a força do voluntariado que contribuiu para a realização do evento com mais de 10 voluntários. “O evento deixou claro que deficiência não é sinônimo de incapacidade, vimos pessoas com deficiência fazendo rafting, tomando banho de de rio, praticando arco e flecha, entre outras modalidades”, reforçou.

O coordenador do evento ainda falou da importância desse evento, não apenas para o turismo local, mas para incentivar e servir de modelo para outros lugares a proporcionar atividades e acessibilidade para esse público, que também é consumidor de esportes radicais, lazer e turismo.

O Camping Acessível é uma realização da Associação da Pessoa com Deficiência Amigos e Familiares - Apdaf e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. O evento contou com apoio da Prefeitura Municipal, Parque das Laranjeiras, Brasil Raft Park e Raft Adventure Park, ONG Caminhadores, Associação Trêscoroense de Arquerismo - ATA, Fisiorun e Faders e patrocínio da Coloplast, Samyras, Romance Favorita, Trescopark e Sicredi.