Prefeitura de Santa Rosa vai reduzir custos com a implementação de usina solar

A Secretaria Municipal de Planejamento e Habitação de Santa Rosa realizou um projeto para a criação de uma Usina Solar. Atualmente, um dos maiores centros de despesa do município é com energia elétrica, incluindo a iluminação pública e os prédios da prefeitura. Os gastos chegam a aproximadamente, 4 milhões de reais por ano. Com a implementação da usina solar, o objetivo é gerar economia e melhorar a infraestrutura do município.

Após a avaliação de uma equipe técnica, a recomendação foi que as placas fotovoltaicas da Usina Solar sejam instaladas em cima dos prédios que consomem mais energia no município. Sendo assim, a instalação deve ocorrer no prédio da prefeitura, na Secretaria de Obras, nos ginásios municipais, no Parque de Exposições e demais locais onde há maior consumo de energia. A usina vai servir também, para fazer frente ao consumo geral da prefeitura, inclusive da iluminação pública.

O projeto ainda está na fase de análise e vai ser financiado junto à Caixa Econômica Federal. O financiamento é de R$ 55 milhões, com prazo de quitação de 10 anos (120 meses) após o período de carência. Esse importante projeto vai somar as instalações fotovoltaicas que o município já tem em 25 escolas.