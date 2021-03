Presidente da OAB do RS participa da Aula Inaugural do Curso de Direito em Santa Rosa

publicidade

O curso de Direito das Faculdades Integradas Machado de Assis (FEMA), de Santa Rosa, organiza aula inaugural online nesta terça-feira, dia 24 de março, às 19h30, com a temática “Fake News: propagação e implicações jurídicas”.

O convidado da noite será Ricardo Breier, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande do Sul. Breier é advogado criminal, doutor em Direito Penal pela Universidade de Sevilha, na Espanha, especialista em Criminologia e Vitimologia e professor de Direito Penal e Processo Penal.

A coordenadora do curso de Direito, Bianca Diehl ressalta a importância de momentos como esse para os acadêmicos. "A Aula Magna do curso de Direito é o evento que formalmente dá início ao ano letivo, oportunizando aos acadêmicos reflexões sobre temáticas que estão palpitando nos principais debates e que tenham repercussões jurídicas importantes. Com ela, abrimos o ano acadêmico recebendo destacados juristas, como é o caso, dessa feita, do Dr. Ricardo Breier, Presidente da OAB/RS. O tema deste ano é de extrema relevância e atualidade, pois as fake news têm representado uma problemática que afeta as relações sociais e democráticas, com uma série de implicações jurídicas que serão abordadas no evento de amanhã", disse.

A aula inaugural será disponibilizada ao vivo na Página do Facebook da FEMA Santa Rosa e no Canal do Youtube. O evento pode ser realizado como ouvinte sem inscrições prévias.