Projeto 50 Anos do Nativismo acontece nesse fim de semana com entrada gratuita

Nesse final de semana, dia 12 e 13 a partir das 20h30, grandes nomes do nativismo estarão reunidos em Xangri-Lá celebrando o cinquentenário do movimento que mudou para sempre o consumo, comportamentos e a cena musical no Estado. A entrada será gratuita, com 400 lugares que serão disponibilizados por ordem de chegada. Serão exigidos todos os protocolos sanitários como o uso de máscara e álcool gel.

Ao todo, serão 36 intérpretes que subirão no palco do festival, que acontecerá na Rua Coberta, na Avenida Central 2200. A curadoria do evento é de Vinícius Brum e a direção musical de Marcello Caminha e Marcello Caminha Filho.

As duas noites de programação também terão transmissão pela página do evento no Facebook. A realização é da Caminha Produções Artísticas, R.Morais Produções Culturais Ltda, JBA Produções Artísticas Ltda, com patrocínio da Claro. Com financiamento Pró-cultura RS e Governo do Estado do Rio Grande do Sul.