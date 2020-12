Protetor solar em cápsulas é tendência para o verão

publicidade

Com a chegada dos dias quentes, passa a ser ainda mais importante usar filtro solar diariamente. A tecnologia dos protetores solares em cápsulas é uma opção para potencializar os cuidados com a saúde da pele no verão. A Mais Viva Pharma, farmácia de manipulação de Santa Maria, conta com uma linha própria de fotoprotetores e bronzeadores em cápsulas , e promete ser uma alternativa para garantir a proteção.

A farmacêutica Taiane Viero Batista relata que a procura pelas cápsulas cresce no verão. “Produzimos nossa linha desde 2018, e no verão a venda aumenta. Muitas pessoas buscam essa alternativa para garantir a proteção mesmo em dias que esquecem de passar o protetor convencional”, conta Taiane. Ela lembra que a ingestão das cápsulas nem sempre deve substituir o filtro solar. “É indicado conciliar as cápsulas com o protetor em creme, principalmente quando há exposição ao sol em horários de pico”.

Fotoprotetor Oral Vibe+Body , segundo a farmacêutica, tem composição com eficácia comprovada cientificamente. Seu uso reduz impactos dos raios UV na pele, previne o envelhecimento e tem ação antioxidante. Para quem gosta da marquinha de biquíni, a linha da Mais Viva Pharma também conta com cápsulas de Betacaroteno, que estimulam o bronzeado, evitam manchas e protegem as células da pele.

A linha Vibe+Body também conta com protetores solares em creme, autobronzeadores, gel pós sol, acelerador de bronzeado, entre outros. O indicado é conciliar os produtos da linha para obter melhores resultados.