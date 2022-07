Revista produzida por estudantes ganha primeira versão on-line

publicidade

Uma produção anual, a revista Alunos & Ideias, idealizada e escrita pelas turmas da 8ª série do Colégio Salesiano Dom Bosco de Santa Rosa, ganhou uma edição on-line. O periódico, que aborda temáticas escolhidas pelos próprios estudantes, na edição de 2021 aborda os Direitos Humanos, com artigos, pesquisas de opinião e comentários desenvolvidos pelos estudantes, sob a orientação da professora de língua portuguesa Tamires Diel.

“Eles sugeriram o tema, Direitos Humanos na sociedade brasileira, a pesquisa de opinião e a entrevista com o professor de história”, explica a professora. “Essa produção contempla todos os gêneros textuais estudados dentro da sala de aula. E por estarmos nos encontrando só no ambiente on-line, foi um grande desafio, mas todos se envolveram bastante”, reforça Tamires.

Para as estudantes Hanna Gambin e Rafaela Bieger, de 14 anos, a elaboração da revista foi um grande trabalho em equipe. “Fizemos as redações, os artigos, todos participaram até chegar ao melhor texto. Foi muito trabalhoso, porque era tudo on-line”, conta Hanna. “O tema também tem a ver com a nossa sociedade, o que também é abordado na redação do Enem, e isso deu possibilidade de abranger mais o conteúdo”, lembra.

“Dentro dos Direitos Humanos pudemos fazer artigos de opinião sobre fome, gravidez na adolescência, aborto e ações coletivas”, concorda Rafaela. “E por ser um período demorado, quase um ano, é muito bom ver que teve um começo, um meio e um fim”, conclui. E a grande novidade é que a 11ª edição é a primeira totalmente on-line. Acesse gratuitamente clicando aqui.