Robokids oferece atividades gratuitas de robótica para celebrar o Dia das Criança

Solidariedade, robótica, diversão e aprendizado: é assim que foi o Dia das Crianças no Passo Fundo Shopping. A ação Robokids, promovida juntamente com a RoboMind, ofereceu um circuito de robótica, espaço Kids desde o dia 08 até o dia 14 de outubro, na Praça de Eventos (Piso 1), e no dia 15 acontece o Challenge Day, uma competição de robótica para encerrar a semana da criança no shopping. A participação foi garantida através da doação de um brinquedo novo ou 2 kg de alimentos, que serão destinados às crianças em situação de vulnerabilidade. A ação também contou com o apoio da SuperLegal Brinquedos, Agitt Produções e UPF Parque.

O Circuito de Robótica contou com atividades de construção de robôs e conclusão de missões utilizando princípios iniciantes de programação, contando sempre com o suporte dos especialistas da RoboMind. As crianças trabalharam principalmente o foco, coordenação motora e resiliência para resolver os problemas apresentados. O Circuito aconteceu nos dias 08, 09 e 12, das 14h às 19h, e dias 10, 11, e 13, e irão acontecer amanhã, 14, das 16h às 19h.

Já o Challenge Day será um evento especial: a competição de robôs apresentada pelos alunos da RoboMind será uma amostra do que a tecnologia é capaz de fazer. Os competidores poderão colocar em prática os aprendizados das aulas de robótica educacional e apresentar ao público os recursos da tecnologia aplicada de forma positiva à realidade. A competição acontecerá no dia 15, a partir das 10h.

