Santa Rosa inaugura Centro Macrorregional de Referência em Autismo

Santa Rosa conta com um Centro Macrorregional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A Prefeitura, através da Fundação Municipal de Saúde teve a aprovação no processo de seleção do Programa Estadual TEAcolhe e foi contemplada com o Centro Macrorregional de Autismo. Apenas 3 cidades do estado vão ter esse centro que em Santa Rosa será referência para 79 municípios.

O ato de inauguração aconteceu nessa quarta-feira (01) e contou com a presença virtual de autoridades do estado. A Secretária de Saúde do Rio Grande do Sul, Arita Bergmann estava acompanhando a inauguração online e destacou a importância da implementação deste Centro Macrorregional para o estado do RS, “Estamos muito contentes de presenciar a instalação do Centro Macrorregional de Referência em Transtorno do Espectro do Autismo em Santa Rosa, essa é a concretização de um sonho para muitas famílias que necessitam de um cuidado especial e um atendimento cada vez mais qualificado, oportunidade essa que Santa Rosa poderá proporcionar a partir de agora para toda a macrorregião”.

O Centro de Referência em TEA tem como objetivo oferecer retaguarda assistencial e suporte técnico-pedagógico às equipes dos municípios da macrorregião de saúde por meio de matriciamento, nas áreas de saúde, educação e assistência social. A partir de agora, a experiência de Santa Rosa se torna referência para outros 79 municípios pertencentes à Macrorregião de Saúde Missioneira, localizada no noroeste do Estado. Com área de abrangência de 886.927 habitantes, a macrorregião está dividida em quatro Coordenadorias Regionais de Saúde (9ª – Cruz Alta, 12ª – Santo Ângelo, 14ª – Santa Rosa e 17ª - Ijuí) e também dividida em quatro Regiões de Saúde R 11 - Sete Povos das Missões, R 12 - Portal das Missões, R 13 – Diversidade e R 14 - Fronteira Noroeste. Para o Prefeito Anderson Mantei, esta é mais uma meta cumprida, de tantas estabelecidas no plano de governo, “Temos orgulho de dizer que Santa Rosa hoje possui um Centro Macrorregional em Autismo, com uma equipe de profissionais altamente qualificados e que irão proporcionar aos cidadãos autistas um atendimento diferenciado e de excelência, trazendo progresso e desenvolvimento para a nossa cidade, em todas as áreas”.

O Centro Macrorregional de Referência em TEA desenvolverá um trabalho de matriciamento, que contará com uma equipe multiprofissional composta por: médico neurologista, psicóloga, fonoaudióloga e psicopedagoga. Esses profissionais irão desenvolver ações de encaminhamento, estruturação e formações não somente para Santa Rosa, mas para os demais municípios pertencentes à macrorregião. Essa conquista, segundo o presidente da Fundação, Délcio Stefan, ratifica o trabalho desenvolvido até aqui, “Iniciamos esta nova etapa, fruto de todo um trabalho já realizado no município, junto aos profissionais da FUMSSAR, Secretaria de Educação e Assistência Social, sempre buscando o melhor para os nossos usuários e famílias e aperfeiçoando nossos serviços para outros 79 municípios pertencentes da Macrorregião de Saúde Missioneira", comemorou.

O acolhimento, os encaminhamentos e a troca de informações dentro dessa rede, possibilitarão às famílias, melhor qualidade e agilidade no atendimento. O novo Centro será junto ao CEREST Fronteira Noroeste, a Farmácia Municipal e ao Centro de Práticas Integrativas e Complementares.