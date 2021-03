Santa Rosa tem Casa do Coelho

publicidade

A praça central de Santa Rosa recebeu uma decoração especial para a Páscoa. A primeira dama Daniele Mantei reuniu voluntários e empresas que apoiaram a ideia é tudo foi construído sem nenhum custo para prefeitura. O local foi projetado antes da bandeira preta, mas já está adaptado as normas atuais.

Com álcool gel disponível na praça e espaços fechados para visitação, a Casa do Coelho foi preparada para embelezar a cidade. Para Daniele Mantei esse é um momento em que as pessoas precisam de força, “Nossa intenção foi transmitir para as pessoas o verdadeiro símbolo das Páscoa, mesmo em um momento tão difícil, queremos trazer uma mensagem positiva e de esperança para as pessoas”.

Com o apoio de vários voluntários e diversas empresas da cidade, a Casa do Coelho conta com uma ornamentação toda diferenciada e cheia de detalhes. Um portal iluminado também foi instalado. Quando o projeto foi organizado, antes da bandeira preta, contava com diversas atividades envolvendo escolas e comunidades locais, mas tudo teve que ser suspenso. Agora, o convite é para que as famílias passem de carro e também possam conferir através de vídeos nas redes de comunicação do município. A Casa do Coelho fica montada na praça da Bandeira até dia 11 de abril.