Santo Ângelo presta homenagem a Jorge Freitas

O município de Santo Ângelo por meio da Secretaria de Cultura e Esporte, inaugurou no sábado, 30, a Sala de Ensaios e Oficinas Jorge Freitas. A sala homenageia o cantor santo-angelense, falecido em junho de 2020, aos 59 anos, vítima da Covid-19.

Freitas consagrou-se como um dos maiores intérpretes do nativismo gaúcho, deixando um legado de 500 músicas, entre composições e interpretações, nove CDs e um DVD. O espaço está localizado no Centro Municipal de Cultura San Angel Custódio. A sala está decorada com imagens do cantor, vestimentas gaúchas e troféus conquistados ao longo de sua carreira, timbrando a sua voz em festivais nativistas.

A solenidade teve a participação do prefeito Jacques Barbosa; do deputado Eduardo Loureiro; dos secretários municipais Marco André München (Cultura e Esporte) e Jânio Bones (Governo e Relações Institucionais); da mãe do homenageado, Joaquina Rodrigues; da irmã Zoila Rodrigues de Freitas e a companheira de Jorge Freitas, Elisa Barbosa; de Marco Augusto München, representando a Confraria Jorge Freitas; integrantes do Grupo de Arte e Cultura Os Costeiros, de Santa Rosa, liderados por seu presidente Jackson Guanaco de Ley; dos músicos Érlon Péricles, Patrício Maicá, Thiago Quadros, Nando Soares; amigos da família e admiradores do cantor.