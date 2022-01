Santo Ângelo sediará etapa do Circuito Gaúcho de Vôlei de Praia

publicidade

O presidente da Federação Gaúcha de Voleibol (FGV), Carlos Cimino, confirmou a realização de uma etapa do Circuito Gaúcho de Vôlei de Praia em Santo Ângelo, pela primeira vez na história esportiva do município. “Será uma satisfação termos uma etapa do circuito na cidade maravilhosa de Santo Ângelo”, afirmou Cimino em vídeo gravado por Matheus Vier, do Departamento de Esporte da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte.

A principal competição do vôlei de praia gaúcho, ainda não tem data confirmada, mas deve ser realizada ainda neste primeiro semestre, trazendo para Santo Ângelo grandes nomes da modalidade, nas categorias masculino e feminino do circuito.

O Circuito foi incorporado ao calendário oficial da FGV no ano passado e movimentou mais de R$ 1 milhão, entre premiações, patrocinadores, hospedagem, alimentação, fornecedores de materiais esportivos e com o deslocamento dos atletas entre as oito cidades sedes dos jogos.

Na temporada passada, segundo a federação, foram mais de mil jogos, 496 duplas inscritas e todas as regiões do Estado contempladas. A estrutura, organização e o alto nível da competição ganharam reconhecimento internacional, como o do presidente da Confederação Sul-Americana de Voleibol, Marco Túlio Teixeira, que reputaram o estadual gaúcho como o principal do país na temporada 2021.

MUNICIPAL DE VOLEIBOL

Para o mês de fevereiro, o Setor de Eventos do Departamento de Esportes da Secretaria de Cultura e Esporte, prepara o circuito municipal de Vôlei de Praia, competição que devolverá a comunidade uma competição oficial na modalidade e que também será a classificatória para o estadual.

Para divulgar as primeiras ações deste ano, Santo Ângelo recebeu neste final de semana o atleta Pedro Vanelli, campeão estadual de 2021, para uma série de treinamentos e divulgação dos eventos que, aliada à já tradicional Copa MERCOSUL, recolocarão a Capital das Missões na rota dos grandes eventos, movimentando a economia local.