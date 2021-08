Santo Cristo aumenta a produção de gado de corte

publicidade

A criação de gado de corte, mesmo em pequenas propriedades como as do município, vem crescendo, conquistando os produtores e apresentando resultados positivos no desempenho da produção. O rebanho já se iguala ao leiteiro, alcançando em torno de 21 mil cabeças e de boa qualidade, pois formado por raças azebuadas e, em expansão, as raças europeias, como angus, braford e red ford.

De acordo com levantamento efetuado por Clóvis Lucas Kowalski, técnico agrícola da Inspetoria Veterinária local, das propriedades que se dedicam a essa atividade 747 têm taxa de lotação de até 10 unidades, 364 propriedades entre 11 a 30 unidades, 60 propriedades de 32 a 50 unidades, 28 propriedades entre 51 a 100 unidades. E 25 propriedades com mais de 101 unidades, a maioria no sistema de semi-confinamento.

A gestão municipal incentiva essa modalidade de criação, mediante a prestação de serviços gratuitos para melhoria da estrutura das propriedades. Também está em estudo a implantação de projeto de fomento, oferecendo insumo para a inseminação artificial, qualificando a genética do gado.