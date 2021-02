Shampoo com nanotecnologia melhora as dermatites de cães e gatos

publicidade

O shampoo para dermatites da linha Viva Vet, da Mais Viva Pharma, de Santa Maria, é uma opção para melhorar as coceiras de cães e gatos. O produto é composto por ativos nanoencapsulados, uma tecnologia moderna (nanotecnologia) que permite que o ativo penetre melhor na pele e no pelo do animal, proporcionando uma ação mais prolongada. O shampoo é 100% natural, sendo composto por ômega, óleos vegetais (coco, abacate e argan) e nano vitamina A e E. Todos esses compostos restauram a saúde da pele do animal, previnem o ressecamento, tratam a irritação e diminuem coceiras.

Segundo a farmacêutica Taiane Viero Batista, o shampoo é bem completo, auxiliando no tratamento das dermatites e diminuindo processos inflamatórios. "Tivemos relatos de clientes que afirmaram que os animais se coçavam muito, ficando bem irritados. Com o uso do shampoo logo na segunda lavagem já foi possível perceber uma melhora bem significativa, nutrindo e hidratando a pele seca e danificada”, relata Taiane. A farmacêutica também afirma que o uso deve ser feito uma ou duas vezes na semana durante o banho. É necessário deixar o shampoo agindo por uns dez minutos e depois enxaguar. Se a dermatite está agressiva o shampoo pode usado duas vezes na semana.

O produto foi desenvolvido exclusivamente para o uso em animais de estimação e todos os princípios ativos são de uso veterinário. A Mais Viva Pharma conta com outros tipos de shampoo, além de florais exclusivos para os animais de estimação. Todos os produtos são de alta qualidade e feitos de acordo com as necessidades dos pets, pois cada cão e gato tem a sua particularidade.