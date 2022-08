Sicredi União RS/ES apresenta os projetos contemplados no Fundo Social 2022

publicidade

A Sicredi União RS/ES, instituição financeira cooperativa, apresentou na quarta-feira, 17/08, no Encontro Regional com a Imprensa, o panorama dos projetos contemplados neste ano e que somam mais de R$ 2 milhões de investimento para desenvolvimento da comunidade local. “Nossa Cooperativa trabalha com o olhar voltado para comunidade, sempre buscando seu desenvolvimento e prosperidade. O Fundo Social faz parte do Planejamento Estratégico da Cooperativa e foi criado com intuito de apoiar projetos locais de interesse coletivo, onde parte do resultado da Cooperativa, ou seja, 2,5% do ano anterior é destinado ao Fundo Social (após pagamento de juros ao capital e destinação do fundo de reserva dos valores em prejuízo recuperados de exercícios anteriores) e direcionado às entidades sem fins lucrativos que fazem a diferença na vida das pessoas”, salienta Sidnei Strejevitch, presidente da Sicredi União RS/ES.

Neste ano, foram ao todo 304 projetos, sendo 10 projetos ambientais, 14 esportivos, 21 projetos de segurança, 47 culturais, 79 projetos de saúde e 133 projetos voltados à educação. Confira abaixo, o panorama completo:

A lista completa de cada projeto contemplado por município está disponível em: https://www.sicredi.com.br/coop/uniaorses.

A iniciativa que começou em 2018 já soma mais de R$ 8,2 milhões investidos nestes cinco anos. O dado foi apresentado ontem no Encontro com a Imprensa, que reuniu mais de 100 profissionais da comunicação das regiões Noroeste e Missões para conhecer um pouco mais das iniciativas que a Sicredi União RS/ES vem desenvolvendo no âmbito social, econômico e ambiental.

O encontro, já tradicional da Cooperativa, trouxe a jornalista Rosângela Florczak, mestre e doutora em comunicação organizacional, para abordar sobre riscos e oportunidades para a mídia na era digital. A jornalista ressaltou a importância da mídia e dos profissionais da comunicação para a sociedade no fornecimento das informações, na formação do conhecimento das pessoas e na influência que exercem para o sentido da vida em sociedade. Por esta responsabilidade, Rosângela destacou ainda da essencialidade da formação educacional e da disseminação dessas boas práticas para que todos possam construir um mundo melhor.