Sygo Internet doa mais de R$ 150 mil para Brigada Militar

A Sygo Internet, referência em telecomunicações no Rio Grande do Sul, realizou a entrega de um fuzil para o Batalhão de Força Tática Fronteira Noroeste. Na oportunidade o CEO da empresa, Charles Thiele, também anunciou a doação de um veículo SUV blindado no valor de R$ 151 mil para a corporação local.

O ato ocorreu na semana passada, na sede da empresa, em Santo Cristo, e contou com a presença do representante do Batalhão Regional Fronteira Noroeste, capitão Foliatti, tenente Mauri, prefeito Adair Philippsen, juiz Roberto Laux Júnior e do presidente da Acisa, Neuri Utzig.

Durante a entrega, o prefeito Adair Philippsen ressaltou a importância dos serviços prestados pela Brigada Militar e também da doação realizada pela Sygo para o aparelhamento da segurança local. Ainda apresentou uma demanda antiga da corporação por um ponto de internet com hipervelocidade, o que foi autorizado pela diretoria da empresa para ser instalado de forma gratuita.

Como forma de reconhecimento pela adesão da empresa ao projeto, significando relevante contribuição às forças de segurança da região, o capitão Anderson Foliatti da Silva, representando o Comandante do 4º BPAF, Major Valtair Dornelles, entregou à Sygo o certificado de Empresa Parceira da Segurança Pública.

A Sygo mostra que além de conectar pessoas através da internet, também cumpre sua responsabilidade social ao contribuir com a segurança e bem-estar da população.