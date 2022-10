Unidade de Saúde Mental do Hospital Vida e Saúde encerra programação do setembro amarelo

publicidade

A Unidade de Saúde Mental do Hospital Vida e Saúde, de Santa Rosa, levou a programação do Setembro Amarelo para as escolas. Com o tema “Eu ouço você”, a equipe multiprofissional que atua na Unidade, acompanhada da médica psiquiatra Lana Barbaro, falou sobre prevenção ao suicídio para jovens e adolescentes das escolas Paul Harris e Polivalente.

“A nossa intenção geral da equipe foi abordar informações científicas a respeito da Prevenção ao Suicídio com objetivo de garantir a Saúde Mental dos estudantes e que eles possam ser agentes disseminadores dos cuidados com a vida!”, explica a coordenadora da Unidade, enfermeira Fernanda Flores.

Além de abordar o trabalho desenvolvido na Unidade, o grupo destacou a importância do cuidado com a saúde mental, enfatizando como ajudar pessoas que estejam enfrentando problemas emocionais e apresentando a rede de apoio de profissionais disponíveis para estes casos.

A programação do Setembro Amarelo ainda contou com atividades internas para os pacientes internados na Unidade de Saúde Mental e seus familiares.