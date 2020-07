Univates EAD recebe inscrições para 17 cursos

publicidade

Para os interessados em ingressar no ensino superior ainda em 2020, a Universidade do Vale do Taquari - Univates oferece 17 cursos de graduação na modalidade a distância (EAD), distribuídos entre Licenciatura, Bacharelado e Superior em Tecnologia. As aulas do próximo trimestre iniciam no dia 10 de outubro.

Para participar do processo seletivo, o candidato pode se inscrever gratuitamente no vestibular, que está sendo realizado de forma on-line, em www.univates.br/vestibular. Ao finalizar a inscrição, o candidato recebe e-mail com uma senha para acessar o ambiente virtual de prova em univates.br/startunivates. A prova pode ser realizada a qualquer momento e tem duração de até duas horas a partir do sorteio do tema da redação.

A correção das provas acontece em até 48 horas e o resultado é enviado para o e-mail do candidato que, se aprovado, pode realizar sua matrícula de forma on-line em univates.br/startunivates. Também é possível ingressar utilizando a nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) a partir de 2009, aproveitar a nota de prova de redação realizada anteriormente na Univates ou apresentar histórico escolar de instituição de ensino superior.

As mensalidades têm valores a partir de R$ 296,00. Na área das licenciaturas (formação de professores) são ofertados os cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, História, Letras e Pedagogia. Administração, Ciências Contábeis e Engenharia de Produção são os três bacharelados disponibilizados. As opções de superior de tecnologia são Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Comércio Exterior, Gestão de Cooperativas, Gestão da Tecnologia da Informação, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing e Processos Gerenciais.

Ao todo, a instituição conta com 18 polos, localizados em Alvorada, Arroio do Meio, Arvorezinha, Bom Retiro do Sul, Carlos Barbosa, Cruz Alta, Encantado, Estrela, Guaporé, Ibirubá, Lajeado - Polo Sede, Porto Alegre, Serafina Corrêa, Soledade, Taquari, Teutônia, Venâncio Aires e Veranópolis. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail vemprauni@univates.br.