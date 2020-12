Vestibular da URI é neste domingo

publicidade

Com as inscrições encerradas para o processo seletivo 2021-1, a URI aplica no domingo (06), a prova única para os cursos de graduação, sendo que o Vestibular é uma das formas de ingresso oferecidas pela Universidade. Quem fez esta opção, deverá realizar uma Redação, a ser aplicada no formato on-line, em virtude da pandemia da Covid-19. Para acessar a prova, o candidato receberá todas as instruções no e-mail cadastrado no momento da inscrição.

O acesso ao link do sistema de avaliação deve ser feito a partir das 13h de domingo, quando a prova será disponibilizada. O candidato terá então o tempo de três horas para escrever sua Redação. A prova única será avaliada da seguinte forma: conteúdo (abordagem do tema e argumentatividade - 400 pontos); estrutura (organização do texto e dos parágrafos – 300 pontos); expressão linguística (domínio da norma padrão da escrita – 300 pontos).

Os candidatos classificados serão chamados à matrícula por meio de listas publicadas a partir das 10h30 do dia 8 de dezembro de 2020 e a matrícula dos ingressantes se realizará no período de 8 a 11 de dezembro de 2020.

CURSOS E VAGAS

No câmpus de Santo Ângelo, o processo seletivo oferece os seguintes cursos e respectivas vagas: Administração (50); Agronomia (45); Arquitetura e Urbanismo (50); Ciências da Computação (50); Ciências Contábeis (60); Direito (diurno/noturno) (60); Direito (noturno) (60); Educação Física (60); Enfermagem (50); Engenharia Civil (100); Engenharia Elétrica (50); Engenharia Mecânica (50); Engenharia Química (50); Farmácia (45); Medicina Veterinária (50); Pedagogia (50); Psicologia (50).

Outra forma de ingresso na graduação da URI pode ser feito por meio de transferência, ou ainda, no caso de haver vaga disponível, com matrícula para portadores de diploma de graduação superior, além do reingresso do estudante que interrompeu seus estudos. Mais informações, pelo WhatsApp 55 8422-0712.