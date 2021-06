Clubes já organizaram o Brasileirão em 1987

Nessa semana, 19 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro decidiram criar uma liga, onde eles mesmo organizariam a competição já a partir do próximo ano. A única ausência não significa ideia contrária. O Sport apenas não confirmou oficialmente o apoio porque está sem presidente – Milton Bivar renunciou ao cargo.

Não é, porém, a primeira tentativa dos clubes tomarem para si a organização do Brasileirão. Em 1986, o campeonato contava com 44 times (80, se incluída a Segunda Divisão), um regulamento confuso, e muitas ações jurídicas dos clubes, que a toda hora recorriam ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e à Justiça Comum. Neste cenário, a CBF ia mudando as regras no decorrer da temporada. O Brasileirão acabou somente em fevereiro de 1987, com o São Paulo campeão. Logo depois, a CBF definiu que o campeonato naquele ano teria 32 times.

Porém em julho de 1987, dois meses antes de começar o campeonato, a entidade informou que não teria condições de organizá-lo, alegando falta de dinheiro. Corria-se o risco de não haver competição. Diante desse impasse, os clubes se organizaram para viabilizar o Brasileirão. Liderados por Carlos Miguel Aidar, então presidente do São Paulo, e Márcio Braga, do Flamengo, surgiu o Clube dos 13. O detalhe é que o Clube não nasce com 13, mas sim 12 times: além de Flamengo e São Paulo, a célula inicial contava com Atlético-MG, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Inter, Palmeiras, Santos e Vasco. A pedido de Manoel Tubino, então presidente do CND (Conselho Nacional de Desportos), um clube do Nordeste deveria ser incluído. Então o Bahia foi o escolhido para integrar o grupo. Nascia o Clube dos 13.

Fundada a entidade, partiu-se para a organização do Brasileirão, batizado de Copa União, e que teria 16 participantes – os 13 clubes, mais 3 convidados. Só que a lista excluía Guarani e America-RJ, respectivamente, atuais 2º e 3º lugares.

A CBF reagiu e decidiu algumas mudanças: acatou o torneio do Clube dos 13 como oficial, mas estabeleceu no regulamento mais um módulo de 16 clubes, uma espécie de Série B. Os dois módulos ficariam conhecidos como Verde e Amarelo e no final haveria um cruzamento entre os finalistas de ambos. O Clube dos 13 descartou a ideia. Porém, Eurico Miranda, como representante dos clubes junto à CBF, assinou o regulamento, embora tenha sido desautorizado por outros membros da entidade. Ao final, Flamengo e Inter fizeram a final, com vitória dos cariocas. Não houve cruzamento com os finalistas do Módulo Amarelo, Sport e Guarani. Depois de muitos imbróglios judiciais, o clube pernambucano foi considerado o campeão brasileiro daquele ano.

Em 1988, sob o comando da CBF, o Brasileirão voltou a ter 24 clubes. A ideia inicial do Clube dos 13 havia naufragado.