Com todos os 12 grandes clubes

Brasileirão 2023 começa em 15 de abril, contando com o retorno à elite dos gigantes Grêmio, Cruzeiro, Vasco e Bahia, e nenhum outro grande tendo sido rebaixado na temporada passada. Assim, pela primeira vez na era dos pontos corridos, a Série A vai reunir todas as equipes mais populares do país. O sistema segue sendo o mesmo adotado a partir de 2003, com todos jogando contra todos – uma vez em casa, uma vez fora de seus domínios. O time equipe que somar mais pontos após os 38 jogos disputados será o campeão. No outro extremo da tabela, o Z-4, os últimos quatro serão rebaixados para a Série B de 2024. A última rodada está marcada para o dia 3 de dezembro.

A competição também tem a tradicional briga por vagas na Libertadores da América. Os quatro primeiros garantem vaga direta na fase de grupos do torneio.

Nos últimos cinco anos houve somente três campeões nacionais. Palmeiras em 2018 e 2022. Flamengo em 2019 e 2020 e o Atlético Mineiro em 2021. E esses clubes aparecem como os favoritos ao título, pois têm os maiores investimentos e contam com elencos fortes.

Inter

Vice-campeão brasileiro no ano passado, o Inter manteve o técnico Mano Menezes, responsável por colocar a equipe em um patamar superior em 2022. Para esta temporada, cuja meta é buscar o título que não vê desde 1979, o principal reforço é o atacante Luiz Adriano. Revelado pelo colorado e campeão mundial em 2006, estava no futebol europeu há mais de uma década.

Grêmio

O Grêmio, campeão nacional em 1981 e 1996, retorna ao convívio dos grandes após uma temporada na Série B. Agora sob à presidência de Alberto Guerra, o Tricolor tem no comando o ídolo Renato Gaúcho. E a fotografia do time mudou muito de 2022 para 2023, principalmente com a chegada do craque Luis Suárez. O Tricolor mira a conquista da vaga para a Libertadores de 2024.

América Mineiro

O América Mineiro vê 2023 com grandes expectativas. Após conseguir se estabelecer na Série A, ficando na parte de cima da tabela nos dois últimos anos, o Coelho quer surpreender. O objetivo dos comandados de Vagner Mancini é conquistar a vaga na Libertadores de 2024, seja através do Brasileirão, ou pelo título da Sul-Americana, torneio da qual participa pela primeira vez.

Athletico Paranaense

O Athletico Paranaense já exige, depois de várias excepcionais campanhas nos últimos anos, ser considerado um clube grande no Brasil (a lista inclui 12 grandes no país). No ano passado, o Furacão foi o vice da Libertadores sob o comando de Felipão, agora diretor de futebol do clube. O novo técnico é o ex-zagueiro Paulo Turra. Em 2023, a meta é buscar de novo vaga na Libertadores.

Atlético Mineiro

Sob o comando do argentino Eduardo Coudet, ex-Inter, a ideia é recuperar o futebol de 2021, ano do seu segundo título nacional. Na temporada passada, o Galo ficou em sétimo. Hulk segue sendo a referência no ataque, e agora tem a seu lado Paulinho, 22 anos, revelado pelo Vasco e que estava no Bayer Leverkusen. O time também se reforçou com os ex-colorados Patrick e Edenilson.

Bahia

O Bahia é outro time que retorna à elite em 2023. O Tricolor baiano agora está sob o comando do Grupo City, o mesmo que controla, entre outros o Manchester City. Mesmo assim, o time ainda tem muito a crescer, e tem como objetivo fugir de novo rebaixamento. O Bahia já amargou a primeira eliminação no ano ao cair na Copa do Nordeste diante do pequeno Fluminense-PI.

Botafogo

O Botafogo vive hoje de suas glórias do passado. No ano passado, virou clube-empresa após a venda de 90% de sua SAF para o empresário norte-americano John Textor. A situação deixou a torcida do Alvinegro carioca com esperanças de um novo rumo no futuro. O foco no Brasileirão, sob o comando do técnico português Luís Castro, é se manter longe do risco de rebaixamento.

Red Bull Bragantino

O clube chega ao quarto ano sob o controle da empresa de energéticos austríaca, e o objetivo é alçar voos maiores, como o segundo título paulista de sua história e no Brasileirão obter vaga direta na Libertadores de 2024. Na Copa do Brasil já foi eliminado pelo Ypiranga. A grande novidade é o técnico, o português Pedro Caixinha, que substitui Mauricio Barbieri.

Corinthians

Decidiu apostar no prata da casa Fernando Lázaro como o comandante do time em 2023, sabendo das dificuldades de buscar o título nacional, mas tendo como meta a vaga à Libertadores do próximo ano. O treinador começou mal, com a eliminação nas quartas do Paulistão para o Ituano. Por enquanto, o único reforço é o meia-atacante Chrystian Barletta, destaque do São Bernardo.

Coritiba

O Coritiba entra no Brasileirão querendo escapar da degola, e permanecer na Série A. O Coxa, aliás, será mais um clube brasileiro a passar pelo processo de venda da SAF. De acordo com o presidente em exercício do clube, Glenn Stenger, o negócio deve ser finalizado ainda este ano, pois é o único caminho para o Coritiba continuar sendo competitivo no cenário nacional.

Cruzeiro

Após três anos no calvário da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro assegurou seu retorno à elite no final do ano passado. E agora, a Raposa em seu segundo ano como SAF − o clube mineiro é controlado pelo ex-jogador Ronaldo "Fenômeno" Nazário, e tem como grande objetivo a permanência na elite nacional, e se sobrar fôlego, brigar para retornar aos campeonatos sul-americanos.

Cuiabá

O Cuiabá quer fazer um Brasileirão diferente este ano, visto que nos anos anteriores brigou para não cair. Na temporada passada foi o primeiro fora do Z-4, apenas quatro pontos a mais do Ceará. O Dourado tem como técnico o português Ivo Vieira, e manteve um destaques nos últimos anos, o goleiro Walter. O atacante Deyverson foi procurado pelo Coritiba, mas deve ficar.

Flamengo

O Flamengo começou o ano com vários títulos para disputar e fracassou em todos eles. Sob o comando do português Vítor Pereira, o Mengão já perdeu o Mundial de Clubes, a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil e a Taça Guanabara. Porém, manteve a base que venceu a Copa do Brasil e a Libertadores de 2022. Por isso, a meta é buscar de novo estas taças e o Brasileirão.

Fluminense

O Fluminense terminou 2022 em alta com o terceiro lugar no Brasileirão, e já iniciou a nova temporada bem, com a conquista da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. E tudo sob o controle do treinador Fernando Diniz, que vem fazendo um excelente trabalho, tentará vaga na Libertadores de 2024. No ataque conta com o goleador argentino Germán Cano.

Fortaleza

O Fortaleza é, ao lado do Athletico Paranaense, é outro clube que mais cresceu no cenário nacional nos últimos anos, e isto muito se deve ao treinador argentino Juan Pablo Vojvoda, no cargo desde 2021. O tropeço na Libertadores, sendo eliminado pelo Cerro Porteño, não desanima o time, que entrará no Brasileirão mais uma vez focando em obter a vaga no torneio continental.

Goiás

O Goiás entra no Brasileirão tendo como principal objetivo a permanência na elite, e se sobrar gás, obter vaga na Copa Sul-Americana, da qual já está participando este ano. E tem como objetivo repetir o feito de 2010, quando foi finalista, fazendo a melhor campanha de um clube de fora do eixo Sul-Sudeste na história da competição. O Goiás tem como treinador Guto Ferreira.

Palmeiras

O Palmeiras é o atual campeão nacional, sendo que sobrou na campanha do título, oito pontos à frente do vice-campeão, o Inter. E o Verdão tem como vantagem a manutenção do grupo vencedor, com exceção de Gustavo Scarpa, agora no Nottingham Forest. O técnico português Abel Ferreira permanece no comando, contando com o garoto Endrick, joia da base, de apenas 16 anos.



Santos

O Santos luta para que este Brasileirão seja mais tranquilo do que nos anos recentes, quando flertou com o rebaixamento. A temporada, no entanto, já iniciou ruim, com eliminação precoce no Paulistão. O Peixe tem como técnico Odair Hellmann, e está sem condições de fazer grandes investimentos. Pretende contratar em definitivo o venezuelano Soteldo, emprestado pelo Tigres, do México.

São Paulo

O São Paulo sempre entra no Brasileirão como um dos favoritos, mas nos últimos anos não está conseguindo cumprir seus objetivos. Eliminado precocemente no Paulistão pelo pequeno Água Santa, o Tricolor segue sendo treinado por Rogério Ceni, em busca do primeiro título à frente do clube do coração. O goleador argentino Galoppo, lesionado, ficará afastado por seis meses.



Vasco

O Vasco volta à Série A após dois anos, e nesse período virou SAF, adquirido pelo grupo 777 Partners, que assumiu a administração, passando a sanar dívidas e investindo em novas contratações. Treinado por Mauricio Barbieri, o Gigante da Colina, apesar da eliminação precoce na Copa do Brasil para o ABC, não quer saber de queda e mira vaga na Sul-Americana ou Libertadores.