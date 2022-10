Confira os benefícios da integração das abelhas com a soja

Uma integração harmônica entre sojicultura e apicultura. Esse é o objetivo de um projeto liderado pela Embrapa que prevê ações conjuntas em três regiões brasileiras de destaque na produção de soja, entre as quais o município de São Gabriel, no Rio Grande do Sul. O primeiro passo foi dado no início de outubro, com a assinatura de um acordo de cooperação técnica e financeira com a Bayer para validar um modelo tecnológico baseado em boas práticas agrícolas e apícolas a partir da safra 2022/2023.

O pesquisador Décio Gazzoni, da Embrapa Soja, com sede em Londrina, no Paraná, explica que, com a expansão do cultivo de soja no país nos últimos anos, as lavouras da oleaginosa têm se aproximado cada vez mais das áreas de instalação de apiários e meliponários (colmeias de abelhas sem ferrão). O projeto busca comprovar que o desenvolvimento das atividades em espaços integrados no campo pode trazer benefícios para ambos os lados. “A ideia é que o apicultor possa produzir mais mel, ter mais renda, e que o agricultor possa se beneficiar da polinização que as abelhas fazem na cultura de soja, o que aumenta a produtividade sem aumento de custo”, diz Gazzoni.

Segundo o pesquisador, será definido um conjunto de boas práticas para orientar o trabalho dos produtores participantes no país – além do Rio Grande do Sul, o projeto inclui propriedades no Paraná (Maringá) e em Mato Grosso do Sul (Dourados). A partir desses dados, será criada uma cartilha contendo ações sustentáveis para a produção de soja com baixo impacto na criação de abelhas e recomendações para instalação de apiários próximo às lavouras onde o grão é cultivado.

Também estão previstas ações na área de comunicação, como produção de conteúdos em vídeo e materiais impressos. “É importante que quem cria abelhas saiba o que quem planta soja vai fazer e vice-versa. Uma vez comprovado e validado (o modelo), vamos liberar essas informações para todos os nossos agricultores, apicultores e meliponicultores”, destaca o pesquisador.

De acordo com a Embrapa, o projeto deverá incluir grupos de proprietários de até cinco apiários e de sojicultores localizados nas proximidades dessas colmeias. No Rio Grande do Sul, as discussões com as instituições parceiras, como o Senar e a Unipampa, e estudantes que participarão da iniciativa já estão em andamento. “Estamos selecionando os apicultores e agricultores. Vamos ter três locais ao redor de São Gabriel, com apiário e sojicultor logo ao lado”, adianta Gazzoni. Em todo o país, a soja ocupou cerca de 40 milhões de hectares de lavouras em todo o país na safra 2021/2022.