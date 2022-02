Domingo de Super Bowl

Neste domingo acontece o Super Bowl LVI, com o duelo entre Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals, no SoFi Stadium, na cidade de Inglewood, subúrbio de Los Angeles, na Califórnia. A partida começa às 20h30min (horário de Brasília). Os Bengals buscam o primeiro título da história e contam com o talento do jovem Joe Burrow, enquanto que os Rams fazem a segunda final em quatro anos e esperam um grande jogo do veterano Matthew Stafford para ganhar o troféu. O show do intervalo, neste ano, ficará sob a responsabilidade dos rappers Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige.

O Cincinnati Bengals, há apenas dois anos, terminava com a pior campanha da temporada 2019. E hoje, está a uma vitória de conquistar o primeiro Super Bowl de sua história, mas chega como o grande azarão. A franquia tem dois vices no currículo, em 1982 e 1989, tendo perdido ambas as vezes para o San Francisco 49ers. Nesta temporada, o time ganhou a Conferência da AFC (American Football Conference) ao superar o poderoso Kansas City Chiefs por 27 a 24, no Arrowhead Stadium, em Kansas City, no estado de Missouri. A partida foi dominada pelos Chiefs no primeiro tempo, mas os Bengals reagiram na segunda etapa e garantiram a conquista do Troféu Lamar Hunt na prorrogação. A virada aconteceu após uma desvantagem de 18 pontos, e igualou a marca do Indianapolis Colts, que virou com uma diferença também de 18 pontos pra cima do New England Patriots na final da AFC de 2006.

Se destacam nos Bengals o jovem quarterback de 25 anos Joe Burrow, que apresenta grande força mental, característica comum aos vencedores, e o kicker Evan McPherson, apenas 22 anos, e que foi totalmente decisivo para que o time chegasse até o Super Bowl. Só nos playoffs, o jogador obteve 12 field goals e mais quatro extrapoints, parecendo não sentir a pressão de grandes jogos, se sentindo à vontade, principalmente nos momentos mais decisivos.

Do outro lado está o time do Los Angeles Rams, que conquistou a Conferência NFC (National Football Conference), ao derrotar o grande rival San Francisco 49ers, em um embate épico. A equipe de LA entrou no último quarto perdendo por dez pontos e obteve uma virada incrível – vencendo por 20 a 17 no SoFi Stadium. A vitória quebrou um incômodo tabu de seis jogos sem bater o vizinho californiano. Este será o segundo Super Bowl dos Rams em quatro anos - foi batido pelo New England Patriots na edição LIII, em 2019, por 13 a 3. A franquia possui um título, em 2000, quando ainda se denominava St. Louis Rams, vencendo o Tennessee Titans por 23 a 16.>

O grande nome do time angelino tem sido o quarterback Matthew Stafford, que chegou nesta temporada, trocado por Jared Goff, que foi para o Detroit Lions. Na partida decisiva diante dos 49ers, Stafford mostrou uma tremenda calma no último período e arquitetou uma das maiores viradas da história da decisão da NFC, terminando com 31 de 45 passes completados para 337 jardas, dois touchdowns e uma interceptação. Outro destaque é o wide receiver Cooper Kupp, que diante do San Francisco, obteve 142 jardas e dois touchdowns em 11 recepções.

No entorno do SoFI Stadium

O SoFI Stadium, que receberá o Super Bowl, terá eventos no seu entorno durante todo o domingo. O hino nacional americano será cantado por Mickey Guyton, cantor de música country indicado ao Grammy no ano passado. Mas a grande atração ficará por conta do quinteto de rappers de muito peso que se apresentará no intervalo: Kendrick Lamar, Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg e Mary J. Blige. Além disso, cada comercial a ser veiculado durante o Super Bowl ultrapassa os 7 milhões de dólares (R$ 36,8 milhões).

Tom Brady e a aposentadoria da NFL

Foto: Timothy A. CLARY / AFP / CP

Atual campeão do Super Bowl com o Tampa Bay Buccanners, que no ano passado derrotou o Kansas City Chiefs por 31 a 9, o craque Tom Brady anunciou no final da temporada regular a sua aposentadoria da NFL. O quarterback é conhecido no Brasil por ser o marido da übermodel Gisele Bündchen - ele defendeu ainda o New England Patriots por 20 anos, sendo o maior campeão da história da NFL, com sete títulos, sendo seis pelo Patriots. Ele foi eleito cinco vezes MVP (jogador mais valioso) do Super Bowl, na qual é o recordista com dez participações, três vezes MVP da temporada regular e duas vezes Jogador Ofensivo do Ano na NFL. Brady ainda foi 15 vezes indicado para o Pro Bowl, seis vezes para o All Pro (termo usado para formar uma "seleção da temporada") e acumula 243 vitórias na carreira. E tem os recordes absolutos de passes para touchdown (624) e jardas aéreas (84.250) em 22 temporadas, iniciadas em 2000, quando foi “draftado” pelo New England Patriots na sexta rodada do Draft. Brady jogou pela franquia de Massachusetts até 2019. Na sequência, fechou com os Buccanners, onde jogou as últimas duas temporadas.

Hoje com 44 anos, o ex-jogador afirmou que para jogar na NFL é preciso 100% de comprometimento – algo que ele não conseguirá mais cumprir. “Isso é muito difícil para mim, mas lá vai: eu não vou mais ter aquele comprometimento competitivo de antes. Amei a minha carreira na NFL, mas chegou a hora de focar o meu tempo e energia em outras coisas que demandam minha atenção”, disse ele, pai de Benjamin e Vivian, que teve com Gisele, e Jack, de seu relacionamento anterior com a atriz Bridget Moynahan.