Especial 7 de Setembro: os moradores da Porto Alegre de 1822

Por Correio do Povo

Na rua do Riacho (Arroio Dilúvio) - Francisco José de Lima Braga, Manoel Jesus Pereira, José Antonio Soares, Evaristo José Silva, Sargento-mór Manoel Azeredo Marques, Antonio Francisco da Silva, Manoel Joaquim de Sant’Anna, Manoel da Silva Ramos, João José Pereira, Eugenio de La Rose, João Ignácio da Silveira, Antonio Corrêa, Hypolito Rodrigues de Moraes, Francisco Cardoso, Miguel José de Freitas e Francisco Pereira da Silva.

Na rua do Arvoredo (Fernando Machado) - Francisco José de Camargo, Antônio da Cunha, Bernardo José Ferreira de Carvalho, Antonio Ventura, José Garcia Pereira, Pedro Francisco de Almeida, Manoel Fernandes Lima, Domingos Alves Alvim, José Joaquim Dias, Agostinho Antonio de Souza e Francisco Siqueira.

Na rua dos Nabos 12 para o lado do Arsenal (Bento Martins) - Antonio Caetano Abreu, Manoel José Bastos, João Pinto Soares, Manoel José Vianna, José Ferreira de Almeida, Domingos José Pereira Gomes, Joaquim Machado Leão, José Ignácio de Mattos, Vicente Lopes e Brigadeiro Pedro da Silva.

Na rua dos Nabos para o lado da rua da Igreja — Pedro Lourenço, Agostinho Gonçalves de Salbro, João Baptista dos Santos, José Sotero dos Santos, José Antonio Pereira e José Rodrigues.

Na rua da Praia (Andradas) - Francisco Ivo Fernandes, Clementino Coelho Fragoso, Candido Rodrigues Pereira, Antonio Pedro Frazão de Lima, Manoel Antonio Carvalho Brilhante, Bento José de Villas Boas, Custodia José Ferreira Magalhães, João Pires da Silva, Francisco Paula, Manoel José Pires das Silva Casado, João Damasceno Ferreira, Verissimo da Silva Rosa, José Pinto Guedes Filho, Manoel Alves dos Reis Lousada, Francisco Gonçalves Carneiro, Gaspar Fróes da Silva, Manoel José de Leão.

No Becco do José Estácio — Simplicio Luiz, Miguel Joaquim, Manoel Gonçalves

Pereira e Antonio da Costa.

No Becco da Opera — Manoel da Silva Pereira Jardim, Manoel Barreto Ribeiro, Manoel Vaz Ferreira, Antonio Ribeiro Gomes, José Duarte e José Antonio de Souza Leal.

Na rua da Ponte (Riachuelo) — Antonio Pereira da Motta, Valentim Telles, José Santos Soares, Manoel Antonio Albuquerque, Felippe de Campos, Manoel Francisco Moreira, Alexandre José Leal, Antonio Almeida, Domingos Almeida, Lemos Peixoto, Feliciano José da Rosa e Izidoro Felippe Duarte.

Na rua Clara (João Manoel) — Manoel Lopes Gomes, João Antonio de Souza Telles, Reverendo João C. da Silva, Antonio José Fernandes Lima, Vicente da Silva Franco, Manoel Vicente Vieira e Antonio

Rodrigues da Silva.

No Beco do Ignacio (Caldas Júnior) — Manoel Vieira, Luiz Brandão de Mello, Antonio de Azeredo, João Manoel Américo e Francisco Dias.

Na rua da Ladeira (General Câmara) — Antonio José de Alencastro, Domingos José de Azeredo Barbosa, Manoel Lopes, Thomé Ferreira, Luiz Pereira da Silva, João Marinho Freitas, Domingos Gonçalves Amorim e Dr. Joaquim Bernardino.

Na rua Nova (Andrade Neves )— José Antonio Alves, Manoel Jesus, Manoel Leite, Henrique da Silva Lourenço, Domingos José de Britto, Francisco José Pinto, Agostinho Pinto Ribeiro, Francisco Antonio de Paula, Antonio José Moraes, Dr. Ouvidor José e Antonio de Miranda.

No Becco do João Coelho — Manoel Gonçalves, José Rodrigues do Valle, Manoel Ignacio Oliveira, José Teixeira Lopes, José Gonçalves.

No Beco do Freitas — Manoel Joaquim Pires de Carvalho.

Na rua da Igreja (Duque de Caxias) — Reverendo João Baptista Leite Salgado, Antonio Rodrigues de Almeida, Manoel José Fonseca, Francisco Pedro de Miranda e Castro, João Antonio Mendes Totta, Luiz da Silva Oliveira, Rev. Cônego Antonio Vieira da Soledade, Antonio Cabral de Mello, José Feliciano Fernandes Pinheiro, João Carlos de Saldanha, João Ignacio de Azeredo, Manoel José Dias, Manoel Ferreira Porto, Domingos da Silva Paranhos, Franciso Barreto Pereira Pinto, Pedro de Azeredo e Souza e Rev. Manoel José Sanhudo.

No Largo da Praça (Praça Montevidéu)— Felix Pereira, Francisco José Peixoto, Joaquim Francisco, Agostinho José Lourenço, Antonio de Freitas.

Na rua Bragança (Floriano Peixoto — Theodoro das Virgens, José Antonio do Valle, Rev. Domingos Francisco Pereira de Sá, Antonio Maria de Abreu, Appolinário José Gomes, Rev. Ignacio Soares Vianna, Manoel Joaquim de Souza, Francisco José das Neves, Antonio Pinheiro de Almeida, Henrique Ennes Bandeira, Manoel de Castro Bitencourt e José Francisco.

No Caminho Novo até a Pedreira (Voluntários da Pàtria) Antonio Pereira, João Lemos, Manoel José de Campos, Antonio Souza Garcia, Domingues Pereira Lisboa, Manoel Magalhães, José Alves, Albino Costa

Moreira, Manoel de Azevedo, Martinho José Faria

Pinto, João da Costa

Coimbra, José Ferrão.

Na rua Misericórdia (Annes Dias) — João Ignacio da Silveira, Antonio Maximo da Trindade, José Maria.

Na rua de Bragança para o Portão — José Rodrigues Oliveira, Manoel José Pinheiro, Antonio Soares de Campos, Joaquim Manoel de Azevedo, Thomé Luiz da Costa, Manoel Ignacio Xavier, José da Silva Santos, Elias José de Alencastro, Francisco José Furtado, Antonio Azevedo Barbosa, Manoel Gaspar Ladeira, José da Costa Vianna, Manoel da Silva Maia, Ignacio Antonio Moraes, Antonio Furtado de Mendonça, José Antonio Fernandes.