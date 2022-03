Expoagro Afubra volta renovada

Projetos feitos para serem lançados em março de 2020, quando a Expoagro Afubra comemoraria duas décadas de existência, finalmente vão se concretizar entre quarta-feira (23) e sábado (26) desta semana, quando o evento volta a ser realizado no Parque de Exposições da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), no quilômetro 161 da BR 471, em Rincão Del Rey, Rio Pardo.

A feira foi suspensa há dois anos, poucos dias antes da data marcada para ocorrer, em período que coincidiu justamente com o anúncio da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que o planeta estava ingressando na pandemia de Covid-19.

A Expoagro Afubra, considerada o maior evento do gênero voltado à agricultura familiar no Brasil, está sendo tratada em 2022 como uma feira de retomada econômica, semelhante ao que ocorreu em exposições agropecuárias como a Expodireto, em Não-Me-Toque, em março, e o Show Rural Coopavel, em Cascavel, no Paraná, em fevereiro.

Muitas novidades vão marcar a Expoagro deste ano. Duas delas, previstas para a edição de 2020, estavam adiadas: a inauguração do Espaço Inovação Agro e a ampliação da área destinada à Feira de Agricultura Familiar. A Afubra também testará a fluidez de acesso dos visitantes ao parque por meio do trevo com duas alças construído pela entidade para facilitar e dar mais segurança à entrada e saída de veículos.

O coordenador-geral da feira, Marco Antonio Dornelles, afirma que praticamente todos os espaços disponíveis no parque foram ocupados. Por isso, a feira terá 420 expositores. Segundo ele, com a adição de mais um dia à Expoagro (que até 2019 ocupava três dias da semana), a expectativa de público é de até 100 mil pessoas. “Nós vamos trabalhar, como pretendíamos há dois anos, a questão da inovação. Desta vez fazendo uma leitura do que foi a vida do agricultor familiar durante a pandemia e os meios que ele usou para se reinventar”, ressalta.

Dornelles destaca que o Espaço Inovação Agro irá funcionar onde ocorriam as atividades culturais, abrigando startups do agro, universidades e escolas. O coordenador afirma que nesta espécie de “arena digital” os visitantes poderão conhecer iniciativas voltadas à educação rural e programas direcionados especialmente aos jovens do campo, como o Fórum de Educação Rural e a Jornada Jovem Empreendedor do Agro, marcados para o dia 25, com foco em uso de tecnologia e ferramentas de gestão.

“Precisamos estar sempre buscando a inovação, com atenção ao meio ambiente e ao social, nos preocupando tanto com os produtores como com os consumidores”, completa o coordenador-geral.

O assunto estiagem será tratado na Expoagro com uma audiência pública da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, também no dia 25, às 9h30min, no Centro Vocacional Tecnológico.

Entre os 420 expositores referidos por Dornelles estão pelo menos 190 agroindústrias que participarão da Feira de Agricultura Familiar. Dois pavilhões somam 3,5 mil metros quadrados para exposição de alimentos, artesanato e flores. O coordenador explica que a ampliação ficou pronta para a exposição de 2020 e será finalmente ocupada em 2022, com capacidade para até 230 empreendimentos, quase o dobro do espaço original.

Sobre os protocolos sanitários para expositores e visitantes, a organização da feira informou que serão recomendados o uso de máscaras, a higienização das mãos com álcool em gel e o distanciamento nos eventos. “Não teremos como controlar o passaporte vacinal de todos que entram, mas acreditamos que o alto número de doses aplicadas no Rio Grande do Sul vai assegurar a saúde de todos”, comenta Dornelles. No caso de algum visitante ou expositor apresentar sintomas gripais ou de Covid-19, o parque terá unidade de atendimento local para triagem e orientações.

Agricultura Familiar

O assessor de Política Agrícola da Federação dos Trabalhadores na Agricultura (Fetag), Jocimar Rabaioli, diz que é enorme a expectativa dos produtores e agroindústrias que estarão na Feira de Agricultura Familiar da Expoagro Afubra. Além da Fetag, a feira de produtos coloniais, artesanato e flores é promovida pela Emater/RS-Ascar, pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr) e pela própria associação dos fumicultores.

Em 2019, 199 estandes faturaram R$ 782,5 mil com a comercialização de produtos. Para este ano, estão confirmados 193 empreendimentos e há projeção de crescimento nas vendas, que, inclusive, leva em consideração o resultado da Expodireto Cotrijal, na qual o faturamento do segmento superou o de 2020 em mais de R$ 500 mil.

Promotores apostam no sucesso da exposição

O presidente da Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra), Benício Albano Werner, aposta no sucesso da 20ª Expoagro Afubra. O dirigente destaca que houve grande empenho da equipe da associação para deixar o parque em condições de receber o público a partir desta quarta-feira. Werner estima que a safra do tabaco no Brasil encerre o ano de 2022 com uma redução de 19,8% sobre o volume de 2021. Faltando cerca de 5% da área plantada a ser colhida, nas regiões de plantio tardio, a produção de deve ficar em torno dos 504,1 mil toneladas, contra as 628,4 mil do ano passado. Nesta entrevista ao Correio do Povo, Werner diz que a comercialização está satisfatória para o agricultor

Werner percebe demanda aquecida, mas não prevê área maior para o tabaco. Foto: Afubra / Divulgação / CP

Este ano, o setor do tabaco obteve um ganho de preço considerado histórico, com uma das empresas fumageiras, na casa dos 20%. Isso animou os produtores ou ainda está aquém dos custos de produção?

O percentual praticado na comercialização, até o momento, aplicado sobre o preço médio praticado na safra anterior, está acima do percentual da variação do custo de produção. Porém, nem todas as empresas aumentaram a tabela de preço no percentual do custo de produção. De modo geral, os produtores estão obtendo um preço satisfatório durante a comercialização.



A colheita do tabaco já se encerrou? Há um número consolidado de produção? Maior que o do ano passado ou impactado pela estiagem?

Podemos considerar que a colheita, sim, está encerrada, com exceção de algumas regiões do plantio mais tardio. Deve estar faltando em torno de 5%. A produção será menor do que a da safra passada, pois houve uma redução de 9,8% na área. Além disso, devido ao clima, estima-se que a produtividade da safra 2021/2022 será 11% menor que a da safra passada. Consequentemente, depois da produção de 2020/2021, que foi de 628.489 toneladas, estima-se que nesta safra fique em 504.182 toneladas, uma redução de 19,8%, considerando-se a redução de área e a quebra na produtividade.



Como está o mercado brasileiro e mundial para o tabaco? Segue na rota de queda que vinha se registrando nos últimos anos? Mudou com a pandemia?

Quanto ao consumo de cigarros tradicionais, continua em queda. Por outro lado, os produtos de tabaco aquecido estão aumentando. A demanda pelo tabaco brasileiro continua aquecida. Isto não quer dizer que devemos aumentar a área de produção, pois isto poderá causar prejuízos ao produtor por perda de lucratividade.

Presença do cavalo crioulo é uma das novidades da feira

Pela primeira vez em seus 20 anos de história, a Expoagro Afubra vai receber uma exposição morfológica do cavalo crioulo, organizada pelos Núcleos de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) de Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Pantano Grande. “A gente começou a conversar com a diretoria da Afubra mostrando os benefícios que a iniciativa poderia trazer para a exposição e fazendo um paralelo com o que acontece na Expointer, onde a presença do público do cavalo crioulo é muito marcante”, relata o presidente do núcleo de Rio Pardo, Carlos Alberto Garcia Vieira.

Exposição e julgamento ocorrem no sábado e devem atrair grande público. Foto: Felipe Ulbrich / ABCCC / Divulgação / CP

Segundo Vieira, como a exposição de cavalos ocorre no sábado, último dia da Expoagro, as inscrições se prolongam por toda a semana, mas com a expectativa de chegar até a 70 exemplares. O julgamento morfológico ficará a cargo de Ricardo Borges, jurado credenciado da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Crioulo (ABCCC), com premiação dos vencedores prevista para às 17h30min do dia 26.

Escolas ganham prêmio pelo recolhimento de óleo usado

No dia 24, quinta-feira, dentro da programação da Expoagro, a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) distribuirá a escolas dos três estados do Sul R$ 56.518,50 em prêmios referentes à participação delas no Programa de Coleta de Óleo Saturado de 2021.

Volume coletado desde o início do programa chega a 1,39 milhão de litros. Foto: Afubra / Divulgação / CP

As primeiras dez do ranking ganharão o bônus. Durante o ano passado, 352 escolas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina se engajaram no programa e arrecadaram 92,15 mil litros de óleo de cozinha usado. Os rejeitos são entregues à própria Afubra para transformação em biodiesel. O recolhimento de óleo pela entidade se iniciou em 2009, com 67 escolas participantes. Desde então, a Afubra coletou 1,39 milhão de litros do resíduo.