Fluminense busca conquista inédita contra o Inter

O Fluminense chegou nesta temporada pela segunda vez em sua história às semifinais da Libertadores, onde vai encarar o Inter em dois jogos, no final deste mês, no Maracanã, e no começo de outubro, no Beira-Rio. O Tricolor carioca é o único nesta fase da competição continental que não venceu o torneio. O seu adversário, o Colorado tem duas taças, em 2006 e 2010, o Palmeiras é tricampeão, tendo vencido em 1999, 2020 e 2021 e o Boca Juniors é simplesmente o segundo maior campeão, com seis conquistas (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007), atrás apenas do Rei de Copas, o Independiente, com sete títulos. A maior campanha do time carioca ocorreu em 2008, quando chegou à decisão, mas perdeu para a LDU dentro do Maracanã, nos pênaltis.

Esta é a nona participação dos cariocas na Libertadores. As outras foram em 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013, 2021 e 2022. Neste ano, o Fluminense terminou a primeira fase como líder do Grupo D, que contava ainda com o River Plate, o Sporting Cristal e o The Strongest. O time do técnico Fernando Diniz fez 10 pontos e teve três vitórias, um empate e duas derrotas, com direito a uma goleada de 5 a 1 contra o River no Maracanã. Nas oitavas de final, o duelo foi contra o Argentinos Juniors. Na Argentina, empate por 1 a 1. No Brasil, vitória por 2 a 0, e classificação assegurada com 3 a 0 no placar agregado. Nas quartas de final, o confronto foi diante do Olimpia, e duas vitórias, 2 a 0 em casa, e 3 a 1 em Assunção.

O comando da equipe é de Fernando Diniz, em sua segunda passagem pelas Laranjeiras. Ele assumiu o cargo em 30 de abril de 2022, substituindo Abel Braga. Na primeira vez, o treinador foi contratado em dezembro de 2018 e permaneceu no cargo até agosto de 2019, quando caiu, porque na ocasião o Fluminense estava na zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste ano, Diniz conquistou o seu primeiro título como treinador, ao levar o Tricolor a conquista do Campeonato Carioca, com direito a goleada de 4 a 1 sobre o Flamengo na final.

O treinador, que também está trabalhando como interino na Seleção Brasileira − em tese até junho de 2024, quando é esperada a chegada do italiano Carlo Ancelotti − é conhecido por suas exigências no funcionamento de suas equipes. O Fluminense de Diniz é muito semelhante na forma de jogar do São Paulo e do Audax, que ele treinou anteriormente. A saída de bola é a principal característica de suas equipes. Ele gosta de criar superioridade numérica nos setores e usa a saída para atrair marcação e provocar furos nas defesas adversárias.

Veteranos são destaques

O Fluminense conta com os veteranos Fábio, goleiro de 42 anos, e o zagueiro Felipe Melo, 40 anos. Os dois recentemente renovaram contrato até o final da temporada 2024. Porém, o nome de maior destaque é do centroavante argentino Germán Cano, de 35 anos. O jogador chegou às Laranjeiras em janeiro de 2022, vindo do rival Vasco, e logo de cara se tornou o maior artilheiro do time em uma mesma temporada neste século, ao balançar as redes adversárias 44 vezes. Ele também foi o maior goleador no Brasil. Neste ano, Cano já marcou 33 gols, sendo 16 pelo Campeonato Carioca, com o Fluminense sendo campeão, nove pela Libertadores, sete pelo Brasileirão e um pela Copa do Brasil.



Felipe Melo, no jogo entre Fluminense e River Plate, da Argentina, pela fase de grupos da Libertadores 2023 | Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense / CP

Preparação estabelecida

Nesta Data Fifa, o técnico que está a serviço da CBF, deixou um cronograma definido para preparar o time para o confronto com o Inter. O Fluminense ficará 12 dias sem jogar, e terá quatro jogadores: Nino e André na Seleção Brasileira, Jhon Arias na seleção colombiana, e Alexsander na Seleção Pré-Olímpica. “Está tudo organizado, tanto na parte tática, técnica e física. Tem muita gente competente e todo mundo entrosado. Faz um ano e meio que eu estou aqui, então o pessoal sabe aquilo que tem que ser feito. Conversei com os jogadores para todo mundo se comprometer. Tenho certeza que, quanto voltar, vou encontrar o time em excelentes condições”, disse Diniz sobre o período sem compromissos.

Nestas quase duas semanas, o clube também foca na recuperação de dois titulares. O veterano lateral-esquerdo Marcelo esteve suspenso nas duas partidas contra o Olimpia devido a sua expulsão no jogo da Argentina contra o Argentinos Juniors, quando quebrou a perna de um adversário. Ele também se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. Já o meia Paulo Henrique iniciou tratamento para dores no joelho esquerdo após sofrer uma pancada contra o Olimpia em Assunção.