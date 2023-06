Nova série com atores estelares

A mente que está por trás de “Operação Lioness”, novidade da Paramount+, é a mesma que colocou em evidência outra série: “Yellowstone”. É também Taylor Sheridan quem reúne nesta ação com aventura os talentos de Zoe Saldaña, Morgan Freeman e Nicole Kidman.

Mas é uma canadense de origem brasileira que protagoniza importantes momentos da trama. Trata-se de Laysla de Oliveira, que vive uma jovem fuzileira recrutada para ajudar a derrubar uma organização terrorista interna. Laysla nasceu na capital cultural canadense, Toronto, em janeiro de 1992, e tem ascendência brasileira. Começou a carreira fazendo teatro e dança. Decolou no universo cinematográfico quando conseguiu seu primeiro agente. A jovem atriz já foi vista vivendo papéis que começaram a revelar seu talento como Veronica em “Guest of Honor”; Becky DeMuth em “Campo do Medo”; e como Dodge na série de televisão da Netflix “Locke & Key”.

Baseada em um programa real, incrível e amplamente desconhecido da CIA, a série segue um fuzileiro naval recrutado para fazer amizade com a filha de um terrorista para derrubar a organização de dentro. “Operação Lioness” coloca ainda Zoe Saldaña no papel de Joe, uma chefe de programa militar obstinada que já serviu disfarçada e passou a supervisionar a próxima geração de agentes. Ela teve como missão treinar, gerenciar e liderar as agentes secretas femininas que trabalham para assassinar os terroristas mais perigosos do mundo. Agora morando nos EUA, mãe de dois filhos e casada, ainda é consumida por seus deveres, muitas vezes à custa de sua família.

Quem está na produção executiva da série, ao lado de Sheridan e Zoe, é a oscarizada Nicole Kidman, que também empresta seu talento de atuação. Nicole, vencedora do Oscar com sua produtora, Blossom Films, se juntou ao filme produzido pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios. Há ainda Tom Brady no comando como produtor executivo e showrunner. “Sou um grande fã do trabalho de Taylor Sheridan e estou honrado em ajudá-lo a contar esta sua história incrível”, revelou o ex-jogador de futebol americano em recente entrevista. Para ele, Taylor criou um thriller de espionagem épico, emocionante e global centrado em um grupo de mulheres complexas e fortes.

Zoe Saldaña é a única atriz na história a estrelar os dois filmes de maior bilheteria de todos os tempos: “Avatar”e “Vingadores: Ultimato”. Como produtora, formou a Cinestar Pictures junto com suas irmãs Mariel e Cisely, produzindo histórias contemporâneas e multiculturais. Sua série “Recomeço”, da Netflix, mostra uma artista que encontra o amor na Itália e embarca em uma transformadora jornada de perda, resiliência e esperança que vai ultrapassar culturas e continentes. Zoe atua ao lado dos atores Eugenio Mastrandrea e Keith David.

Vencedora do Oscar, Globo de Ouro, SAG e Emmy Award, Nicole Kidman encerrou, no final de 2020, a produção de “O Homem do Norte” e acompanha a pós-produção de “Aquaman 2” e “A Family Affair”. Na televisão, recebeu indicações ao Emmy, Screen Actors Guild e Globo de Ouro por “Hemingway e Gellhorn”, e Emmy, Globo de Ouro, Critics Choice e Screen Actors Guild por “Big Little Lies”. Em 2021, foi indicada ao Globo de Ouro e ao SAG Award por seu papel na série “The Undoing”.