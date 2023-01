Prato cheio para os esportes em 2023

janeiro

Dia 11

Início do Campeonato Mundial de Handebol masculino a ser disputado na Polônia e na Suécia.

Dia 29

Campeonato Mundial de Skate park e street sediado em Sharjah, Emirados Árabes Unidos. O evento faz parte dos pré-olímpicos da modalidade para Paris 2024.

fevereiro

Dia 1°

Mundial de Clubes, no Marrocos. O Flamengo, atual campeão da Libertadores, representa o Brasil no torneio.

Dia 12

Super Bowl, a grande final NFL. Evento midiático muito além do futebol americano com shows históricos.

Dia 26

Início do Campeonato Brasileiro Feminino A1 de futebol. O Corinthians foi o campeão em 2022.

março

Dia 5

Abertura da temporada da Formula 1, no GP do Bahrein. Max Verstappen defende o bicampeonato.

Dia 17

Início do Campeonato Mundial Indoor de Atletismo, que será realizado em Nanjing, na China.

abril

Dia 15

Início dos Playoffs da NBA, liga de basquete dos EUA. A fase é eliminatória, disputada entre os 16 melhores.

Dia 22

Final do 1º Split do Campeonato Brasileiro de LOL (CBLOL), um dos principais eSports do Brasil.

maio

Dia 7

Mundial de Judô, em Doha, no Catar. A gaúcha Mayra Aguiar foi medalhista nas últimas três Olimpíadas.

Dia 20

Finais do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, que serão realizadas em Durban, na África do Sul.

Dia 28

Roland Garros, tradicional Grand Slam de Tênis realizado nas quadras de saibro, em Paris, na França.

Dia 30

Início da Liga das Nações feminina de vôlei, torneio anual disputado por seleções. Em 2022, o Brasil foi vice.

junho

Dia 6

Início da Liga das Nações masculina de vôlei. Em 2021, o Brasil conquistou seu primeiro título do torneio

Dia 18

Campeonato Mundial Skate Street, em Roma, na Itália. A competição conta para o ranking classificatório a Paris. Rayssa Leal, de 15 anos, foi prata em Tóquio 2020 e venceu a Liga Mundial de Skate Street no ano passado.

Dia 23

8ª etapa da Liga Mundial de Surfe, WSL, no Brasil. As ondas serão em Saquarema, no Rio de Janeiro.

julho

Dia 14

Mundial de Esportes Aquáticos, no Japão. É classificatório para Paris em algumas modalidades.

Dia 20

Início da Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Austrália e Nova Zelândia. O Brasil vai em busca do seu primeiro título, tendo um vice em 2007 como melhor resultado.

Dia 22

Início do Campeonato Mundial de Esgrima, que será realizado em Milão, na Itália.

Dia 28

Jogos Mundiais Universitários, na China. Previstos para 2021, foram adiados por causa da Covid-19.



agosto

Dia 19

Mundial de Atletismo, na Hungria. Além de valer pontos no ranking, é possível obter índices olímpicos.

Dia 23

Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica, na Espanha. Vale vaga nos Jogos Olímpicos do ano que vem.

Dia 23

Mundial de Canoagem de velocidade, em Duisburg, na Alemanha. Isaquias Queiroz, com quatro medalhas olímpicas, é o destaque brasileiro e um dos principais da modalidade.

Dia 28

Aberto dos Estados Unidos, em Nova Iorque. É o último Grand Slam da temporada 2023.

setembro

Dia 3

Início do Campeonato Mundial de Remo, que vai ser realizado em Belgrado, na Sérvia.

Dia 16 e dia 30

Início dos pré-olímpicos de vôlei feminino e masculino, respectivamente. São a primeira chance de ir a Paris

Dia 30

Mundial de Ginástica Artística, na Bélgica. A campeã olímpica Rebeca Andrade é o destaque do Brasil.

outubro

Dia 6

Mundial de Vôlei de Praia, em Tlaxcala, no México. Em 2022, a dupla brasileira Eduarda Lisboa e Ana Patrícia venceu o torneio feminino e outra foi vice-campeã no masculino.

Dia 20

Início do Pan-Americano de Santiago. Ana Marcela Cunha foi ouro na maratona aquática na última edição.

novembro

Dia 5

GP do Brasil de F-1, realizado em Interlagos, São Paulo. O inglês George Russell venceu a corrida em 2022.

Dia 11

Final da Copa Libertadores da América, em jogo único, como vem sendo desde 2019. A decisão será realizado em um estádio ainda não anunciado pela Conmebol. No ano passado o Flamengo levou o Tricampeonato.

Dia 30

Início do Mundial de Handebol feminino, que será realizado na Dinamarca, Noruega e Suécia.

dezembro

Dia 2

Início do Grand Slam de Judô de Tóquio, no Japão. O evento conta pontos para o ranking da International Judo Federation (IJF), o qual define os classificados aos próximos Jogos Olímpicos.

Dia 3

Última rodada do Brasileirão Série A. Em 2022, o Palmeiras foi campeão com três jogos de antecedência.



Diretoria, comissão técnica e jogadores do Palmeiras comemoram a conquista do Brasileirão 2022

Foto: CESAR GRECCO / PALMEIRAS / CP

*Sob supervisão de João Paulo Fontoura