Projeto auxilia deficientes auditivos e idosos

Ajudar deficientes auditivos a terem melhor qualidade de vida e poderem viver com independência e segurança. Com essa motivação, os estudantes Enzo Filizola e Lucas da Silva Morlim, 20 anos, do 4º ano do curso de Eletrotécnica da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, em Novo Hamburgo, desenvolveram o Sara – Sistema Auxiliar Residencial Auditivo.

A criação tem rendido frutos aos jovens, que já conquistaram importantes premiações, como na mostra mundial Mostratec. Agora, eles pretendem aperfeiçoar estudos para beneficiar mais pessoas. E, no futuro, colocar o produto no mercado.

O Sara idealizado pelos alunos alerta pessoas com algum grau de deficiência auditiva – por meio de um relógio inteligente, o smartwatch – sobre toda e qualquer movimentação que possa ocorrer dentro de casa. A finalidade é garantir segurança ao usuário, conforme destaca Lucas: “O nosso grande objetivo com o projeto é que um deficiente auditivo possa morar em sua casa sozinho e ter a sua própria independência e segurança”.

Comprovando como a ciência e as boas ideias vêm dos mais diversos lugares, Lucas conta que o “start” do projeto, que foi desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, surgiu enquanto ele assistia ao filme “Hush: A morte ouve”, que conta a história de uma escritora que vive isolada desde que perdeu a audição, quando era adolescente, se colocando em um mundo de total silêncio. Porém, quando o perigo se aproximava, ela precisava ir além de seus limites físicos e mentais para conseguir sobreviver. “O projeto começou a partir de uma ideia que tive quando vi o filme, em que uma deficiente auditiva sofria muitos perigos e precisava tentar se salvar. Foi vendo tudo o que ela sofria, que tive a ideia”, conta. A partir daí, ele disse que compartilhou a criação com alguns amigos.

Enzo Filizola foi quem acompanhou Lucas até a finalização do projeto. Ele cita que um dos grandes diferenciais na construção do aprendizado foi ouvir as principais dificuldades de quem convive com a deficiência. “Pesquisamos e criamos uma página na Internet, para que pessoas com deficiência também pudessem colaborar”, revela.

Além de ajudar deficientes auditivos a morarem sozinhos, o novo dispositivo ainda pode apoiar idosos que tenham desenvolvido dificuldade para ouvir. Dessa forma, os criadores explicam que a tecnologia também pode ser útil a filhos que desejam garantir segurança, sem interferir na autonomia dos pais.



Mostratec

O projeto foi apresentado pelos estudantes da Fundação Liberato na 22ª Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec), realizada no final de outubro último em Novo Hamburgo. No total, o evento reuniu mais de 2 mil jovens cientistas, 666 projetos e teve a participação de representantes de oito países e 21 estados, além do Distrito Federal.

Os trabalhos contemplaram 14 áreas de pesquisa, como Ciências Planetárias, Terrestres e Matemática e Física; Ciências Ambientais; Ciências da Saúde; Ciências da Computação; e Engenharia Elétrica, área em que o projeto da dupla se enquadra. No reconhecido evento de ciência e tecnologia promovido no Estado, além de divulgar o trabalho, os estudantes receberam valiosos relatos de visitantes que possuíam deficiência. “Durante a Mostratec, tivemos a oportunidade de ter feedbacks em tempo real, apresentar para deficientes, ver o impacto e como podemos melhorar a vida das pessoas”, explica Lucas. Agora, de acordo com Enzo, o objetivo é atender cada vez mais pessoas. “Só de escutar o quanto esse projeto agregaria na vida deles já ficamos muito felizes. Pretendemos ajudar o maior número de pessoas possível”, afirma.

Prêmio

Com a apresentação feita na Mostratec, a dupla conquistou o Prêmio de Tecnologia Uniritter, que, neste ano, foi destinado a projetos que aliassem saúde e tecnologia. Graças à conquista, os alunos receberam bolsas de 50% na universidade, para qualquer curso presencial que quiserem realizar. O prêmio foi entregue pelo coordenador de TI e Engenharias do Centro Universitário Uniritter Canoas, Adriano Menezes da Silva, que ressaltou a importância das escolas técnicas para o ensino e a pesquisa. “Sou oriundo de escola técnica e vejo esse trabalho de formação de alunos como de fundamental importância, pois é uma oportunidade de mostrar criatividade e ir atrás de problemas para os quais a sociedade precisa de resolução imediata”, celebra o coordenador.

Para o futuro, uma coisa já é certa: ambos pretendem continuar estudando na área de Ciências e Engenharia Elétrica. E como principal sonho, a resposta também foi unânime: colocar o Sara no mercado e ajudar muitas pessoas a serem independentes e terem mais segurança. Para informar sobre o projeto, os jovens desenvolveram um site , com diversas informações sobre o dispositivo.

