Retrospectiva 2020: As imagens do ano

O então secretário especial da Cultura do governo Jair Bolsonaro, Roberto Alvim, foi exonerado em janeiro após o impacto negativo causado por um discurso em que parafraseou o ministro de propaganda nazista Joseph Goebbels. “Um pronunciamento infeliz”, afirmou Bolsonaro, após a onda de indignação gerada. Foto: Reprodução / CP

Durante um julgamento no Foro de Venâncio Aires, Micheli Schlosser supreendeu ao pedir autorização do juiz para beijar e abraçar Lisandro Rafael Posselt, julgado por tentar matá-la com cinco tiros. Ambos se beijaram em frente ao plenário. Apesar do gesto, ele foi condenado a sete anos de detenção em regime semiaberto, mas pôde recorrer em liberdade. Foto: Álvaro Pregoraro / Folha do Mate / Especial / CP

“Parasita” foi o grande vencedor do Oscar e se tornou o primeiro não falado em língua inglesa a vencer como Melhor Filme. O cineasta Bong Joon Ho também ganhou como roteiro original, diretor e filme internacional. “Indústria Americana”, produzido pelo casal Obama, levou Melhor Documentário, desbancando “Democracia em vertigem”, da diretora brasileira Petra Costa. Foto: Frederic J. Brown / AFP / CP

Senador licenciado, Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado com dois tiros na altura da clavícula enquanto avançava, ao volante de uma retroescavadeira, contra um grupo de manifestantes e familiares de policiais militares. O Ceará enfrentou um motim que durou 13 dias em fevereiro. Após aumento salarial e reestruturação de carreiras, o ato chegou ao fim. Foto: Reprodução / CP

Em março, o presidente Jair Bolsonaro visitou os EUA, onde encontrou Donald Trump em seu resort na Flórida. De lá, voltou com um acordo de cooperação militar assinado. Dias depois, pelo menos 23 pessoas que estavam na comitiva brasileira testaram positivo para Covid-19, o que levou Trump a fazer o teste. Na ocasião, nem o presidente do Brasil nem o dos EUA se infectaram. Foto: JIM WATSON / AFP / CP

Investigados por falsificação de passaportes e lavagem de dinheiro, Ronaldinho Gaúcho e o irmão Roberto Assis foram presos no Paraguai em março. A detenção, inicialmente em um presídio, foi revertida em domiciliar, cumprida em um hotel de luxo após pagarem US$ 1,6 milhão de fiança. A liberdade definitiva veio seis meses depois, ao custo de R$ 1,1 milhão em multa. Foto: NORBERTO DUARTE / AFP / CP

A morte de George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois da divulgação de um vídeo que mostrava um policial branco ajoelhado em cima do seu pescoço. Batizado de ‘Black Lives Matter’, o movimento tomou as ruas do país e acabou se espalhando pelo mundo, exigindo o fim da violência contra os negros. Foto: Reprodução / CP

Astrônomos divulgaram no dia 10 de abril a primeira foto já registrada na história de um buraco negro. Ele tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro – 3 milhões de vezes o tamanho da Terra – e está a 55 milhões de anos-luz do nosso planeta. A imagem histórica é fruto de uma colaboração entre 200 cientistas de diversas partes do mundo, num projeto iniciado em 1993. Foto: National Science Foundation / Divulgação / CP

Empossada no lugar de Roberto Alvim na Secretaria de Cultura, Regina Duarte sofreu duras críticas da classe artística pela ausência de projetos para socorrer o setor em meio à pandemia. Mas foi em uma entrevista concedida ao vivo onde minimizou a ditadura e brigou com os apresentadores que ela acabou acelerando o processo de saída do governo, oficializada 15 dias depois. Foto: CNN Brasil / Reprodução / CP

Pivô da investigação sobre a prática de rachadinha no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz foi preso em junho, localizado em um sítio em Atibaia pertencente ao advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef. A Justiça autorizou ainda a prisão da mulher de Queiroz, Márcia Oliveira. Ela, porém, não se apresentou à polícia e permaneceu foragida. Foto: PCRJ / Divulgação / CP

O mundo assistiu atônito à mega explosão que devastou Beirute, no Líbano, em agosto. Foram centenas de flagrantes da violência com que tudo foi aos ares deixando mais de 190 mortes, 6,5 mil feridos e um país inteiro revoltado. Uma cratera de mais de 40 m foi aberta no local onde antes existia um depósito com mais de 3 mil toneladas de nitrato de amônio. Ninguém foi responsabilizado. Foto: Reprodução / CP

Fortemente impactado pela pandemia, o futebol entregou apenas uma taça para a dupla Gre-Nal em 2020 - e em nível regional. Em junho, o Grêmio sagrou-se tricampeão do Gauchão em cima do Caxias em sua Arena vazia, o ‘novo normal’ do futebol desde março. O time de Renato Portaluppi chegou a perder na final, mas o saldo de gols garantiu o título. Foto: Mauro Schaefer

Palco de grandes incêndios florestais todos os anos, a costa oeste dos EUA viu sua paisagem se modificar abruptamente em setembro, quando grandes cidades ficaram com o céu completamente laranja. Classificados de ‘apocalípticos', os incêndios consumiram quase 2 milhões de hectares de terras e fizeram dezenas de vítimas em uma temporada classificada como a pior da história. Foto: Josh Edelson / AFP / CP

No ano em que comemorou o seu primeiro cinquentenário, o Parque Estadual de Exposições Assis Brasil recebeu uma Expointer inédita. A pandemia provocou uma transformação no evento mais tradicional da agropecuária gaúcha, que ocorreu em formato híbrido. O público acompanhou de casa as mais de 300 horas de programação, uma novidade que veio para ficar. Foto: Ricardo Giusti

No dia 24 de agosto, a deputada Flordelis (PSD-RJ) foi acordada por policiais que levaram presos cinco de seus filhos e uma neta. Outros dois filhos já estavam detidos. Todos, incluindo ela, são acusados de envolvimento na morte do pastor Anderson do Carmo Souza, ocorrida em 2019. Ela enfrenta um processo do Conselho de Ética da Câmara e passou a utilizar tornozeleira. Foto: Record TV / Reprodução / CP

A imagem de uma onça-pintada ferida e exausta se tornou símbolo das queimadas que atingiram o Pantanal. Ela foi tratada e devolvida à natureza. Já a polêmica em torno dos incêndios não teve solução tão rápida e o Brasil voltou ao centro do debate mundial sobre preservação ambiental. Coube ao vice-presidente Hamilton Mourão liderar as ações do governo frente às críticas crescentes. Foto: AMPARA Silvestre / Divulgação / CP