Janeiro

Calor, seca e tempestades no RS



Foto: Mauro Schaefer

O RS viveu o verão mais quente dos últimos sete anos em 2022 e o calor veio acompanhado de déficit hídrico. O Estado sofreu perdas na agricultura e mais de 300 municípios decretaram estado de emergência.

Além da seca, muitas cidades sofreram com temporais. Em Guaíba, dia 17 de janeiro, árvores e postes caíram sobre o acostamento na BR 116, dezenas de casas foram destelhadas. Dia 26, os transtornos foram na Capital. Ao menos 70 famílias tiveram as casas invadidas por enxurrada.

Começa vacinação contra Covid para crianças

A vacinação das crianças entre 5 e 11 anos contra a Covid-19 começou no dia 19 de janeiro nos municípios gaúchos. O cronograma buscava imunizar 964.273 meninos e meninas, começando por aquelas com alguma comorbidade, como hipertensão, diabetes ou asma, ou imunossuprimidos sendo os primeiros vacinados. O primeiro lote de vacinas que chegou ao Estado contava com 1,24 milhão de doses.

Ao todo, para o país, foram encomendadas mais de 20 milhões de vacinas pediátricas para o primeiro trimestre do ano, que eram parte do contrato assinado pelo Ministério da Saúde com a Pfizer em novembro de 2021. O termo também previu a entrega de 100 milhões de doses ao longo de 2022.

Desastres no Brasil

Mais de 16 mil pessoas ficaram desabrigadas por causa das enchentes na Bahia, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil do estado. As chuvas deixaram ainda quase 20 mil desalojados e 26 mortos. A população afetada foi estimada em 430.869 pessoas.

Em Minas Gerais, de acordo com a Defesa Civil do Estado, na metade do mês havia 45.815 pessoas desalojadas e 6.664 desabrigadas. De outubro de 2021 a janeiro de 2022, 25 pessoas haviam perdido suas vidas devido às chuvas.

Aumento de casos

Após as festas de fim de ano de, voltou a crescer no Rio Grande do Sul a procura por atendimento nos serviços de urgência e emergência por pessoas com síndrome respiratória grave. Em alguns casos, como na emergência do Hospital de Clínicas, na Capital, o número de pacientes com Covid e Influenza dobrou em 24 horas na primeira semana de janeiro. No Interior, as prefeituras reativaram unidades de atenção à Covid e ampliaram a testagem devido ao aumento de confirmações e busca por atendimento.

Fevereiro

Rússia invade a Ucrânia



Foto: Bulent Kilic / AFP

O presidente russo Vladimir Putin, anunciou dia 24 de fevereiro, “operação militar” na Ucrânia. Depois de semanas de tensão crescente e de reconhecer a independência dos territórios rebeldes do Leste da Ucrânia, o líder russo passou à ação. Pouco após o anúncio, feito na madrugada pelo chefe do Kremlin, fortes explosões foram ouvidas em Kiev, Kharkov, no porto de Odessa e em cidades do Leste da Ucrânia como Mariupol e Kramatorsk, próximas à linha de frente com os separatistas pró-russos.

Proteção de dados passa a ser direito do cidadão

O Congresso Nacional promulgou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que torna a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, um direito fundamental. O tema tramitava no Congresso desde 2019. Teve origem no Senado, onde foi aprovado, e foi para a análise da Câmara, onde sofreu alterações e voltou para nova apreciação do Senado.

Agora, a proteção de dados se incorpora à Constituição como uma cláusula pétrea, ou seja, não pode ser alterada. Os direitos fundamentais são considerados valores inerentes ao ser humano, como sua liberdade e dignidade. Quando passou pela Câmara, os deputados incluíram um dispositivo que atribui à União a competência de organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais.

Indústria em alta

O Índice de Desempenho Industrial (IDI/RS), medido pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), encerrou o ano de 2021 com crescimento de 12,8% em relação a 2020, a maior taxa em 30 anos. O recorde, porém, deveu-se à base deprimida de 2020, quando o indicador atingiu pisos históricos na primeira onda da Covid-19. A alta, no entanto, mais que compensou a redução de 4,8% em 2020, superando em 7,4% o nível de atividade de 2019.

Petrópolis

Ao menos 94 pessoas morreram, entre elas oito crianças, em Petrópolis, no Rio de Janeiro, após deslizamentos e alagamentos causados por fortes chuvas que atingiram a cidade. Centenas de pessoas ficaram desabrigadas e vários pontos do centro da cidade foram bloqueados.

A história da região serrana do Rio é marcada por tragédias envolvendo temporais. Em 2011, além dos 918 mortos, 30 mil pessoas ficaram desalojadas naquela que é considerada uma das maiores tragédias socioambientais do país.

Março

Tapa na cara durante o Oscar



Foto: Robyn Beck / AFP

A cerimônia do Oscar de 2022 foi marcada por uma cena inesperada, que viralizou rapidamente e provocou debates acalorados nos dias seguintes ao evento. O ator Will Smith subiu ao palco e esbofeteou o apresentador Chris Rock. A reação de Smith, que momentos depois receberia o Oscar de Melhor Ator, pelo seu trabalho em “King Richard”, se deu após uma piada feita pelo apresentador sobre sua mulher, Jada Pinkett Smith. Piadas, aliás, são uma constante em todas as edições do prêmio. Ao receber a estatueta, Smith pediu desculpas pela agressão a Rock e chorou ao receber o Oscar.

Leite renuncia para concorrer à Presidência

O governador Eduardo Leite (PSDB) renunciou no final de março ao cargo de governador do Rio Grande do Sul para ter à disposição todas as possibilidades relacionadas à eleição deste ano, em especial ser o candidato tucano à presidência da República. O vice Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) assumiu a função até o final do ano.

Além disso, Leite confirmou sua permanência no PSDB, após dois meses de conversas com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, que ofereceu a ele a oportunidade de ser o pré-candidato do partido na disputa presidencial. Os anúncios feitos por Leite ocorreram em um primeiro momento em um vídeo apresentado antes de entrevista coletiva no Palácio Piratini. No vídeo, de sete minutos, ele diz que renuncia ao poder para não renunciar à política. A transmissão foi feita na presença de lideranças e apoiadores locais.

Apesar de Leite ter dito que o que o manteve na sigla foi o apelo das lideranças nacionais, que fizeram carta, nenhuma esteve presente. Ao renunciar ao cargo, Leite disse, e repetiu diversas vezes, que essa decisão lhe dá todas as possibilidades de participação na eleição deste ano. “A renúncia não me tira nenhuma oportunidade e me oferece todas.”

Telegram bloqueado

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que o aplicativo de mensagens Telegram fosse bloqueado no Brasil. A decisão ocorreu após diversas tentativas de contato do Judiciário brasileiro com a empresa. A Anatel foi notificada para fazer o bloqueio. O Telegram não possui escritório em território nacional, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) havia enviado diversos ofícios solicitando reuniões com representantes da empresa para tratar do combate a fake news. Moraes também mandou a Polícia Federal investigar o vazamento da decisão. Segundo o magistrado, uma conta no Twitter publicou a decisão que ainda estava sob sigilo.

Alta da Selic

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central subiu em 1% a Selic (a taxa básica de juros), de 10,75% para 11,75% ao ano, o maior nível desde abril de 2017 (12,25%), ou seja, em cinco anos. A decisão em março foi a nona alta consecutiva da Selic, cuja mínima histórica foi de 2%.

Capital faz 250

Março foi marcado pelos 250 anos da Capital. Durante o mês, uma série de eventos e programações culturais e artísticas marcaram as comemorações. No dia 26, data do aniversário, o Paço Municipal foi palco para a distribuição de um bolo de 30 metros para 2 mil pessoas.

Abril

Grêmio pentacampeão



Foto: Fabiano do Amaral

Pelo 5º ano consecutivo, mas com um treinador diferente das duas conquistas anteriores, o Grêmio conquistou o Campeonato Gaúcho. Após o Tri, com Renato Portaluppi, o Tetra, com Tiago Nunes, em 2022 o Penta teve Roger Machado no comando do time. Ele chegou em fevereiro para substituir Vagner Mancini, demitido após tentar iniciar a retomada após a queda para a Série B. Coube a Roger, em sua segunda passagem pelo clube, colocar as coisas em ordem e dar um norte para um Grêmio ainda desconexo com o rebaixamento. Foi o primeiro título dele como técnico do clube que o revelou como lateral nos anos 90.

Facções provocam onda de violência na Capital

Uma onda de violência em Porto Alegre, iniciada em 8 de fevereiro com um atentado a tiros que causou uma morte na Vila Cruzeiro, se intensificou ao longo das semanas com saldo de 23 homicídios até a primeira semana de abril. A escalada de atentados levou medo às comunidades e alterou a rotina dos moradores. A origem do conflito foi a disputa entre duas facções, uma originária da vila Cruzeiro e outra procedente do Vale do Sinos, que, tem ampliado sua atuação pelo RS. Este grupo tentava dominar o porto de Rio Grande, no sul do Estado, onde se envolveu em confronto contra gangue local.

De acordo com levantamento obtido pelo Correio do Povo, após a primeira morte ocorrida em fevereiro, outros 16 homicídios foram registrados em março e mais seis nos primeiros seis dias de abril. Todas as ocorrências teriam relação direta com a guerra travada entre as facções. A matança gerou reação do governo, que mobilizou policiais militares e civis para as áreas onde ocorrem os conflitos. O medo dos tiroteios fez escolas suspenderem as aulas, como foi o caso da Escola Estadual de Ensino Médio Professor Oscar Pereira, no bairro Cascata e em outras regiões de Porto Alegre, como nos bairros Mario Quintana e Cristal.

Bolsonaro perdoa

O presidente Jair Bolsonaro editou em 21 de abril um decreto para perdoar quaisquer penas aplicadas contra o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). A medida foi anunciada após o Supremo Tribunal Federal condenar o parlamentar a oito anos e nove meses de prisão, cassar o mandato do deputado, suspender os direitos políticos dele e torná-lo inelegível pelos próximos oito anos. O presidente concedeu graça constitucional a Silveira, que na prática significa a absolvição das penas estabelecidas pelo Supremo, impedindo o cumprimento da condenação. Silveira foi punido pelos crimes de coação no curso do processo e de ameaça à abolição do Estado democrático de direito.

Musk compra Twitter

No dia 25 de abril, a rede social Twitter anunciou que havia sido comprada por Elon Musk por 44 bilhões de dólares (R$ 214 bilhões). O homem mais rico do mundo, fundador da Tesla e da SpaceX, tornou-se dono da plataforma que considera “a praça pública digital onde se debatem questões vitais para o futuro da humanidade”. Antes da confirmação, a negociação das ações do Twitter foi suspensa em Wall Street até que surgissem novidades.

Na semana anterior, ele disse que havia conseguido 46,5 bilhões de dólares para a compra graças a dois empréstimos bancários do Morgan Stanley e à sua fortuna pessoal, com contribuição de 21 bilhões.

Maio

Vítimas em Pernambuco



Foto: Brenda Alcantara / AFP

O número de mortos na tragédia causada pelas chuvas em Pernambuco no fim de maio chegou a 100 antes de junho. Outras dezenas de pessoas estavam desaparecidas nos municípios de Recife e Olinda e 3.957 ficaram desabrigadas, sobretudo na Região Metropolitana e na Mata Norte. Nove municípios decretaram estado de emergência: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré da Mata, Macaparana, Cabo de Santo Agostinho e São Vicente Ferrer. Equipes de resgate atuaram em 12 pontos de deslizamento, com auxílio de cães e equipamentos específicos.

Ciclone Yakecan traz prejuízos e morte ao RS

Tempestade atingiu o território gaúcho no dia 17 de maio e trouxe muitos transtornos para municípios, em especial da Região Sul e do Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Na Capital, um barco naufragou no Guaíba e um homem morreu. Em Rio Grande, um pescador foi resgatado nos molhes após ficar ilhado.

A chegada do ciclone Yakecan provocou uma mudança de rotina dos gaúchos. Aulas do ensino público e privado foram suspensas, determinados serviços nas esferas municipais, estaduais e federais tiveram redução de funcionamento e as ruas ficaram esvaziadas em muitas cidades. Ocorreram quedas de árvores e destelhamentos de casas pontuais por conta das fortes rajadas de vento, que se aproximaram dos 100 km/h durante o dia. Pelo menos, duas pessoas morreram em decorrência da tempestade.

O fenômeno provocou estragos no Litoral, depois de cortar de sul a norte a faixa litorânea. Alguns municípios mais, outros menos, mas todos eles foram afetados pela tempestade, que desafiou a infraestrutura das cidades banhadas pelo Atlântico. Falta de energia elétrica, alagamentos, quedas de fios e postes, árvores e telhados foram alguns dos problemas reportados.

Acaba emergência

Chegou ao fim, em 24 de maio, o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, decretado em função da pandemia de Covid-19 no Brasil. A portaria havia sido assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em 22 de abril, e previa 30 dias para que estados e municípios se adequassem. A decisão do governo foi tomada com base no cenário epidemiológico mais arrefecido e o avanço da Campanha de Vacinação.

Em virtude do encerramento do estado de emergência, a Anvisa alterou a resolução sobre medidas em aeroportos e aeronaves. Foram retomados serviço de alimentação a bordo e a permissão para retirada de máscaras para se alimentar em voo.

Atirador mata 19

Um jovem de 18 anos matou a tiros 19 crianças e, pelo menos, dois adultos em uma escola de ensino fundamental do Texas, no dia 24 de maio. O crime voltou a arrastar os Estados Unidos para o pesadelo recorrente de ataques armados em ambientes escolares. O atoocorreu na pequena localidade de Uvalde, situada a cerca de uma hora da fronteira com o México. Segundo o governador do Texas, Greg Abbott, o suposto agressor, identificado como Salvador Ramos, teria atirado contra sua avó antes de se dirigir à Escola Fundamental Robb por volta do meio-dia. Em seguida, ele teria abandonado o seu veículo e entradodo com uma pistola e, possivelmente, também um rifle.

Junho

Incêndio mata 11 em Carazinho



Foto: Guilherme Almeida

Onze homens morreram em um incêndio que atingiu, no dia 23 de junho, o alojamento do Centro de Tratamento e Apoio a Dependentes Químicos de Carazinho (Cetrat), no bairro Vila Rica. Dez das vítimas eram pacientes e a outra era um dos monitores do local. Uma pessoa morreu no Hospital de Caridade de Carazinho (HCC) e os outros 10 corpos foram encontrados. O fogo começou por volta das 23h, horário em que todos estavam dormindo. Um perito que participou das buscas relatou que os corpos estavam irreconhecíveis. O prédio tinha dois andares, sendo que o de cima, que foi incendiado, era o alojamento.

Indigenista e jornalista somem na Amazônia

O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram dia 5 de junho na floresta amazônica. Os dois estavam produzindo reportagens e um livro sobre invasões nas áreas indígenas. Em 7 de junho, a Polícia Militar fez uma vistoria na residência de Amarildo da Costa de Oliveira após receber denúncia anônima sobre suposta participação dele no desaparecimento. Ele foi preso por posse de droga e de munição de uso restrito. Na ocasião, a polícia também apreendeu a lancha do suspeito, onde foram encontrados vestígios de sangue, enviados para análises.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas anunciou ter encontrado, no dia 12, uma mochila, um notebook e um par de sandálias na área onde eram realizadas as buscas pelos dois. Uma equipe de buscas, formada por indígenas da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), havia localizado uma embarcação na região.

Em 15 de junho, Amarildo confessou a participação no crime e indicou onde havia enterrado os corpos. Os restos mortais foram levados a Brasília no dia 16, onde passaram por perícia. O irmão de Amarildo, Oseney da Costa de Oliveira, e Jeferson da Silva Lima também foram presos.

Presidente cai

Acusado por funcionárias da Caixa Econômica Federal de assédio sexual, o executivo Pedro Guimarães afirmou ser “vítima” do escândalo que custou a sua demissão da presidência do banco. Ao menos cinco funcionárias relataram toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites incompatíveis com a relação profissional.

Em carta entregue ao presidente Jair Bolsonaro, Guimarães se disse alvo de “uma situação cruel, injusta, desigual e que será corrigida na hora certa”. A secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques, foi nomeada para substituir Guimarães na presidência do banco.

PF prende Ribeiro

A Polícia Federal (PF) prendeu o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro no âmbito da investigação sobre o “gabinete paralelo” instalado na pasta, com favorecimento na distribuição de verbas. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz Renato Borelli, da 15ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, e cita crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. A defesa afirmou que a prisão era “injusta, desmotivada e indiscutivelmente desnecessária”. A operação apura tráfico de influência e corrupção para liberar recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Foram expedidas, ao todo, cinco ordens de prisão.

Julho

O universo nunca visto



Foto: NASA/AFP

O telescópio espacial James Webb, o mais potente de todos os tempos, divulgou imagens impressionantes do universo, com uma clareza nunca vista antes. Galáxias distantes, nebulosas brilhantes e um planeta gigante gasoso estão entre os alvos do observatório, informou a Nasa. Segundo a agência espacial americana, as imagens do telescópio são as de maior resolução do universo infravermelho já capturadas. Podem ser vistos pontos de luz de vários tamanhos, as primeiras galáxias formadas pouco depois do Big Bang e objetos de pouca luminosidade que nunca haviam sido observados.

Senado aprova PEC para benefícios sociais

O Plenário do Senado aprovou em 1º de julho proposta de emenda à Constituição (PEC) que instituiu o estado de emergência até o final do ano para ampliar o pagamento de benefícios sociais. Com 67 votos “sim”, incluindo os senadores gaúchos Lasier Martins (Podemos), Luis Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT), e apenas um contrário, o do senador José Serra (PSDB-SP). A PEC previa R$ 41,25 bilhões até o fim do ano para a expansão do Auxílio Brasil e do Auxílio Gás (de cozinha), além da criação de auxílios para caminhoneiros e taxistas e financiamento da gratuidade do transporte coletivo para idosos, assim como um reforço ao programa Alimenta Brasil e também compensação aos estados que concederem créditos tributários para o etanol. O valor não observava o teto de gastos, a regra de ouro ou os dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal que exigem compensação por aumento de despesa e renúncia de receita.

O reconhecimento de estado de emergência serviu ainda para que os pagamentos não violassem a legislação eleitoral. A criação de benefícios destinados a pessoas físicas é proibida em ano de eleições. A única exceção é a vigência de estado de emergência.

Johnson renuncia

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, renunciou em julho ao cargo de líder do Partido Conservador, abrindo caminho para a escolha de novo premiê. O anúncio foi feito em meio à grave crise política que levou à demissão de mais de 50 integrantes do governo nas últimas 48 horas.

São vários os escândalos que envolveram o governo do primeiro-ministro britânico. O que começou com festas durante a pandemia chegou ao ápice com escândalos de assédio sexual. Boris Johnson confirmou o fim do governo em um pronunciamento à imprensa em frente à sede do governo, no número 10 da Downing Street, em Londres.

Brasileiros retidos

A nevasca que atingiu a fronteira entre Argentina e Chile impediu o trânsito de turistas e de centenas de caminhoneiros brasileiros durante vários dias em julho. A Federação dos Caminhoneiros Autônomos do Rio Grande do Sul (Fecam-RS) afirmou que 500 caminhões ficaram presos na região. Diretor da Fecam e presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Bens de Uruguaiana (Sindicam), Pedro Paulo da Rosa Dutra, afirma que todos permaneceram parados na estrada. Conforme Dutra, cidades fronteiriças, como Foz do Iguaçu (PR) e São Borja (RS), também relatam impacto da paralisação nas rodovias, pois não era possível enviar cargas ao Chile.

Agosto

Morre último líder da ex-URSS



Foto: Reuters / AFP / CP Memória

Último presidente da União Soviética, Mikhail Gorbachev morreu em 2 de agosto, aos 91 anos. Ele chegou ao poder em 1985 e iniciou uma série de reformas econômicas e políticas, que ficaram conhecidas como Perestroika e Glasnot, com a ideia de modernizar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que enfrentava graves crises.

Muitos apontam, porém, que essas ações foram os motivos que provocaram a dissolução da URSS. Partidário de uma política de aproximação com o Ocidente, em 1990, Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços para encerrar a Guerra Fria.

TJRS anula júri do caso da Boate Kiss

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) decidiu, por dois votos a um, anular, no dia 1º de agosto, o júri que condenou os réus do Caso Kiss. Foram julgadas as apelações das defesas, que alegaram nulidades no processo e na solenidade do julgamento original. Ao final do júri popular, realizado de 1° a 10 de dezembro de 2021, Elissandro Callegaro Spohr foi condenado a 22 anos e seis meses de prisão, Mauro Londero Hoffmann, a 19 anos e seis meses, e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Bonilha Leão, a 18 anos. Familiares de vítimas e sobreviventes do incêndio na boate, que ocorreu em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria, e deixou 242 mortos, protestaram em frente ao prédio do TJ-RS e, depois, acompanharam o julgamento. Muitos precisaram ser atendidos pelo departamento médico do TJRS após a decisão ser proferida.

Dois desembargadores divergiram do relator ao reconhecer parte das nulidades sustentadas pelos réus e, assim, por dois votos a um, foi decidido pela nulidade do julgamento. O principal problema apontado foi o sorteio dos jurados, que ocorreu em três momentos diferentes, o último quatro dias úteis antes do início do julgamento.

Devastação no RS

Violentos vendavais acompanharam as tempestades que atingiram os Vales, a Grande Porto Alegre, a Serra e o Litoral Norte, em 15 de agosto. Os temporais, localmente destrutivos, vieram com granizo de médio a grande tamanho e ainda rajadas de vento de fortes a intensas que provocaram danos na Região Metropolitana, na Serra e no Litoral Norte. A maior rajada de vento registrada por estação meteorológica se deu na Base Aérea de Canoas com 120,5 km/h. A avaliação da MetSul Meteorologia foi que o vento em alguns pontos excedeu os 120 km/h. Os muitos vídeos analisados sugerem que as rajadas em alguns locais atingiram 130 km/h a 150 km/h.

Encontrado corpo

Com a ajuda do helicóptero do Batalhão de Aviação da Brigada Militar, os bombeiros localizaram, no dia 19 de agosto, o corpo de Gabriel Marques Cavalheiro, 18 anos, desaparecido desde o dia 12 após abordagem da Brigada Militar em São Gabriel. A BM lançou nota informando que os três brigadianos investigados – um sargento e dois soldados –, haviam sido presos preventivamente após a Justiça Militar em Santa Maria atender ao pedido da Brigada Militar.

Em novembro, a Polícia Civil anunciou a conclusão do inquérito que aponta que ocorreu homicídio triplamente qualificado. Os soldados e o segundo-sargento foram indiciados.

Setembro

O fim de 70 anos de reinado



Foto: Leon Neal/AFP

A rainha Elizabeth II, a monarca com reinado mais longo da história britânica, morreu “pacificamente” aos 96 anos no dia 8 de setembro. Sua saúde já se mostrava debilitada havia alguns meses. No período da manhã, um curto comunicado havia informado que os médicos estavam preocupados com a saúde dela e a colocaram sob supervisão. Os membros de seu núcleo familiar viajaram ao Castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela passava o verão. Em sete décadas no trono, Elizabeth II lidou com a perda de influência do antigo Império Britânico ao lado de 15 primeiros-ministros – de Winston Churchill a Liz Truss.

Após pressão, cidades passam a ter passe livre

Depois que as prefeituras do Interior confirmaram a gratuidade no transporte público para o dia da eleição, Porto Alegre também anunciou medida similar, mas condicionada à autodeclaração do usuário. O prefeito da Capital, Sebastião Melo, disse que o passe era pela pacificação durante as eleições na Capital. De acordo com o prefeito, as pessoas deveriam se autoproclamar necessitadas e mostrar um documento, com carteira de identidade, CNH ou o título de eleitor. O passe livre para os “necessitados” seria das 7h às 19h de domingo. Melo exaltou o “DNA” democrático da Capital. “Sou democrata e respeito quem pensa diferente. Quero paz na eleição. Se as pessoas não vão votar, não é pelos ônibus, é porque não foram convencidas das propostas.”

Entre os maiores colégios eleitorais do Estado, não foi apenas Porto Alegre que decretou algum tipo de passe livre no domingo, em função da eleição. Após anúncio das prefeituras de Canoas e de Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, e São Leopoldo também informaram a gratuidade no transporte coletivo no domingo. Contrariamente, as prefeituras de Novo Hamburgo e Rio Grande confirmaram que não concederam passe livre. A autodeclaração acabou não sendo exigida na Capital.

Tumultos no Irã

Em 16 de setembro, a curdo-iraniana Mahsa Amini, de 22 anos, morreu em um hospital três dias depois de ser detida pela polícia da moralidade. Ela foi acusada de violar o código de vestimenta do Irã para mulheres, que as obriga a cobrir o cabelo em público e usar roupas discretas.

Sua morte provocou uma onda de manifestações em todo país, a maior desde a Revolução Islâmica de 1979. As jovens lideram os protestos. Muitas delas tiraram e queimaram seus véus, como mostram vários vídeos que viralizaram nas redes sociais. As autoridades relataram mais de 300 mortes, enquanto uma ONG com sede na Noruega contabilizou pelo menos 469.

Bicentenário

O 7 de Setembro foi marcado nas grandes cidades por mobilizações de apoio ao presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro. Nos últimos dias, ele e apoiadores vinham convocando a população para sair às ruas. Bolsonaro criticou adversários e defendeu empresários alvos de ação da Polícia Federal.

Manifestações

Os candidatos à Presidência da República utilizaram as redes sociais no dia 7 de setembro para se manifestar sobre a comemoração da Independência do Brasil. Liberdade e democracia foram os temas destacados nas falas de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, os dois principais concorrentes.

Outubro

Jefferson ataca policiais federais



Foto: Reprodução/CP

Ex-deputado, investigado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e cumprindo prisão domiciliar desde o início do ano, Roberto Jefferson reagiu, trocou tiros e atirou granadas contra quatro agentes da Polícia Federal (PF), no dia 23 de outubro, sendo que dois tiveram ferimentos. O caso ocorreu no município de Comendador Levy Gasparian, no Rio de Janeiro. Usando as rede sociais, o que estava proibido de fazer, ele disse que não iria se entregar. Os agentes tentavam cumprir mandado do presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que previa o retorno ao presídio.

Lula para presidente e Leite para governador

Na disputa mais apertada da história do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 77 anos, se elegeu novamente presidente da República, com 50,9% dos votos válidos. Seu adversário, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), 67 anos, obteve 49,1%. Quando ficou clara sua vitória matemática, Lula postou no Twitter a foto de sua mão esquerda sobre uma bandeira do Brasil e escreveu “Democracia”. O PT volta à Presidência sob a exigência de fazer um governo mais amplo e negociar com um Legislativo ideologicamente mais hostil. Os partidos de direita conquistaram a maioria das cadeiras da Câmara e do Senado.

No RS, após obter 3.687.126 votos (57,12%) no segundo turno da eleição estadual, o governador eleito, Eduardo Leite (PSDB), fez um discurso em prol da pacificação. Ele informou que o vice eleito, o deputado estadual Gabriel Souza (MDB), terá “absoluto protagonismo” na próxima administração. Ele também fez um reconhecimento ao “voto crítico” do PT. “Se não vem com convergência de programas, vem na convergência em torno da democracia, do respeito, e do diálogo entre os que pensam diferente”, resumiu. O tucano se tornou o primeiro governador reeleito do RS depois da redemocratização.

TSE contra fake news

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou em 20 de outubro resolução que amplia os poderes do colegiado para determinar a remoção de notícias que considera falsas e acelera o prazo para que a ordem seja cumprida. Em um dos trechos mais polêmicos, o texto permite à Corte ordenar a exclusão de conteúdos já classificados pelos ministros como fake news que tenham sido replicados em outras redes sociais sem abertura de um novo processo. Além disso, canais que, na avaliação da Corte, divulgarem sistematicamente desinformação passaram a poder ser temporariamente suspensos. Cabe ao presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, autorizar a exclusão extensiva.

Baixa adesão

Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite 2022 se encerrou dia 22 de outubro no RS com baixa adesão da população. Com 410.908 doses aplicadas e 74,2% da cobertura vacinal entre crianças de 1 a menores de 5 anos, as autoridades de saúde alertam para a importância da imunização desse público para evitar a circulação endêmica no Estado. A vacinação ficou abaixo da meta de 95%, índice considerado ideal. Conforme o Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), no RS o público estimado é de 553.814 crianças. A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Cevs, Juliana Patzer, afirmou que a baixa adesão é motivo de preocupação.

Novembro

Rebeca Andrade vence mundial



Foto: Paul Ellis/AFP

A jovem paulista Rebeca Andrade, de 23 anos de idade, depois de sagrar-se campeã na Olimpíada de Tóquio 2020, voltou ao topo do pódio, no Mundial da Inglaterra. Na terra dos Beatles, o funk do “Baile da Favela” se eterniza na ginástica artística do Brasil. “Estou muito orgulhosa de mim e das meninas que trabalharam comigo essa semana aqui”, disse a sorridente atleta ao canal Sportv logo após ver hasteada a bandeira do Brasil e ouvir o hino nacional. Favorita na competição, Rebeca dominou praticamente toda a prova, que culminou com a inédita conquista da mais tradicional prova da modalidade.

Manifestantes bloqueiam estradas pelo país

Centenas de bloqueios de rodovias ocorreram no país em pelo menos 21 estados e cerca de 300 interrupções um dia após o segundo turno. Os atos foram organizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) que não aceitaram a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na disputa ao Palácio do Planalto.

A noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as polícias militares dos estados tomassem ações imediatas para desobstrução de vias ocupadas ilegalmente. O magistrado também ordenou a prisão do diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento.

Pouco antes da manifestação de Moraes, a Justiça Federal concedeu liminar determinando a liberação imediata das rodovias federais no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul. De acordo com a PRF, o estado com mais bloqueios em rodovias federais era Santa Catarina, com 37 pontos, seguido por Mato Grosso do Sul, com 22, e Rondônia, com 13. Após o resultado nas eleições, Bolsonaro passou dias sem se pronunciar. Seus críticos dizem que o não reconhecimento da derrota acirrou os ânimos nas ruas.

Esperança na Etiópia

Após dois anos de conflito, o governo federal etíope e autoridades rebeldes da região do Tigré assinaram, em 2 de novembro, em Pretória, um acordo de "fim das hostilidades". A expectativa é que o pacto acabe com uma guerra descrita por ONGs como "uma das mais sangrentas no mundo". Os combates haviam recomeçado em agosto, após cinco meses de cessar-fogo. Desde 2020, o conflito opõe o governo etíope e os rebeldes do Tigré. O conflito é marcado por possíveis crimes contra a humanidade, segundo a ONU, e forçou o deslocamento de mais de 2 milhões de etíopes. Além do desarmamento dos rebeldes, o acordo de paz permite a chegada de ajuda humanitária.

Começa a transição

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saiu vitorioso das urnas após atrair para a sua campanha uma “frente ampla” que reuniu não apenas apoiadores costumeiros, como também partidos e adversários históricos, além de figuras que construíram suas carreiras políticas distantes do PT ou que haviam rompido com a legenda. Já no primeiro discurso do petista após o fim da apuração, deu sinais sobre como seriam as composições do próximo governo. Lula anunciou o desmembramento dos “superministérios” criados por Bolsonaro (PL), como o da Economia e o da Justiça, e falou sobre a criação de novas pastas, como a dos Povos Originários.

Dezembro

Argentina é campeã da Copa do Mundo



Foto: Franck Fife/AFP

Nem os melhores roteiristas do conceituado cinema argentino seriam capazes de criar uma história tal qual se viu no Catar. Ainda que a seleção alviceleste tenha chegado ao oriente médio fortalecida pelo título da Copa América contra o Brasil, em 2021, o time, e principalmente o seu líder, carregavam um peso enorme nas costas. Os milhares de argentinos que tomaram o país árabe para apoiar os comandados de Lionel Scaloni não gritavam “É campeão” desde 1986, no México”. Fora isso, Messi sabia que sua quinta Copa do Mundo também era a sua última, aos 35 anos. Não haveria outra chance.

A estreia não pôde ser pior. Derrota de virada para a Arábia Saudita em uma das maiores zebras da história dos mundiais. A partir daí, dois cenários: desconfiança e remobilização. Até a decisão foram seis jogos com cara de final: Polônia, México, Austrália, Holanda, Croácia e França. Contra os franceses, provavelmente a maior decisão de todas as Copas. Após abrir 2 a 0 com festa nas arquibancadas, Mbappé apareceu no filme. O craque Francês fez dois gols e levou o jogo para a prorrogação. No tempo extra, Messi e Mbappé marcaram novamente: 3 x 3. Só nos pênaltis a Argentina finalmente comemorou o Tri.

Orçamento secreto

O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, em 19 de dezembro, pela inconstitucionalidade das emendas de relator, que ficaram conhecidas como “orçamento secreto”. Na quarta sessão de julgamento sobre o processo, o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que acompanhou a relatora do processo, ministra Rosa Weber, foi decisivo para a derrubada do mecanismo, usado para negociações políticas no Congresso Nacional. Além de Weber e Lewandowski, votaram pela inconstitucionalidade Luís Roberto Barroso, Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Gilmar Mendes, Dias Toffoli, André Mendonça, Nunes Marques e Alexandre de Moraes votaram a favor da continuidade das emendas de relator, mas com critérios.

Morre Pelé

Aos 82 anos, morre Pelé, o maior jogador de todos os tempos, um nome que transcende o futebol e que mantém marcas impressionantes até hoje, influenciando gerações desde a Copa do Mundo de 1958, quando foi campeão aos 17 anos.

Nascido em Três Corações (MG), o eterno camisa 10 do Santos foi tricampeão mundial com o Brasil. Com o tempo, bateu recordes e acumulou marcas. Virou lenda e se tornou imortal.

Em 2021, Pelé havia iniciado um tratamento contra um tumor no cólon. Ele precisava ir ao hospital com frequência. No final de novembro deste ano, veio a notícia de que não respondia mais ao tratamento contra o câncer. Em 29 de dezembro, Pelé faleceu.

Frio histórico

Uma forte nevasca e uma onda de frio histórica atingiram o Canadá e os Estados Unidos neste final de ano. Milhares de voos foram cancelados nos Estados Unidos, enquanto o país busca se recuperar da tempestade de neve que resultou na morte de 59 pessoas.