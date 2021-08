Volta o europeu

Foi dada a largada para a temporada 2021/2022 dos principais campeonatos do Velho Continente, que começam a ser disputados, em sua maioria, no próximo final de semana - a exceção é a Ligue 1, que teve início nesta sexta-feira. Na próxima sexta-feira, começam a Premier League (Inglaterra), a La Liga (Espanha) e a Bundesliga (Alemanha). O Calcio (Itália) vai ter seu pontapé inicial apenas dia 21. E depois de uma temporada sem público nos estádios por causa da pandemia, as torcidas estarão de volta.

Considerada a melhor e mais rica liga, a Premier League promete grande briga pelo troféu, que na temporada passada ficou nas mãos do Manchester City, de Pep Guardiola, mas vai ter a concorrência do campeão da Liga dos Campeões, o Chelsea, o Liverpool, que segue sob o comando do alemão Jürgen Klopp, mantendo a base dos últimos anos, com Salah, Sadio Mane e Alisson. Quem quer voltar aos velhos tempos é o Manchester United, brigando para quebrar jejum iniciado em 2013. Arsenal, Leicester e Tottenham correm por fora, sem contar que os Spurs, agora sob o comando do português Nuno Espírito Santo, ex-Wolverhampton, pode perder a sua principal estrela, o atacante Harry Kane. Com 28 anos e sem nenhum título na carreira, ele almeja voos maiores e quer sair. Os novatos no campeonato são o Norwich City, o Watford e o londrino Brentford, retornando à elite depois de mais de 70 anos.

Em La Liga, após perder Lionel Messi, o Barcelona terá de se reestruturar para tentar reconquistar o troféu, após duas temporadas em seco. O título de 2020/2021 acabou nas mãos do Atlético de Madrid, em seu décimo ano sob o comando de Diego Simeone. O Real Madrid não terá o técnico Zinedine Zidane, substituído por Carlo Ancelotti, que retorna após seis anos. Os três times devem monopolizar a briga pelo troféu. Os que mais têm assustado os gigantes são o Sevilla e o Villarreal. O Valencia está muito distante daquela equipe do início do século, quando chegou a duas finais da Liga dos Campeões, e o Athletic Bilbao com sua política de ter apenas jogadores bascos, tem sofrido para se manter na primeira divisão. A elite tem a volta do Espanyol, Mallorca e Rayo Vallecano.

Na Série A do Calcio, a Internazionale quebrou na temporada passada a supremacia da Juventus, que buscava o décimo Scudetto consecutivo. Para tentar recuperar a hegemonia, a Velha Senhora trouxe de volta o técnico Maximilano Allegri, pentacampeão entre 2014 e 2019, além de manter a estrela Cristiano Ronaldo. Já os neroazurri também trocaram de técnico, saindo Antonio Conte e assumindo Simone Inzaghi, ex-Lazio. A equipe ainda corre o risco de perder o goleador Lukaku, que deseja retornar para a Inglaterra. Um renascido Milan garante que vai lutar pelo título, depois de uma década de jejum. Os rossoneri estão sob o comando de Stefano Pioli desde 2019 e agora com uma dupla de veteranos no meio de uma gurizada, Ibrahimovic, 40 anos, e Giroud, 35 anos, ex-Chelsea. Mas perderam o goleiro Donnarumma, 22 anos e melhor jogador da Eurocopa e que se transferiu para o Paris Saint-Germain, e o meia Çalhanoglu, agora na rival Internazionale. Existe muita curiosidade para ver a Roma sob o comando de José Mourinho. A surpreendente Atalanta fecha a lista dos favoritos. Já Lazio e Napoli prometem dar muito trabalho. Os novatos são Empoli, Salernitana e Venezia.

Na Bundesliga, a pergunta que se faz é quem vai conseguir parar o poderoso Bayern Munique, campeão nos últimos nove anos. O time da Baviera está sob o comando de Julian Nagelsman, de apenas 34 anos. Ele veio do RB Leipzig, que mira quebrar a sequência de títulos dos bávaros. O Borussia Dortmund é o outro que pode brigar pela taça e segue com o goleador Haaland, apesar do assédio dos grandes europeus. Vieram da Bundesliga 2 Bochum e Greuther Furth e para lá foram os grandes Schalke 04 e Werder Bremen, que se uniram ao Hamburgo, em seu quarto ano na Segundona.

Por fim, a Ligue 1 tem o bilionário Paris Saint-Germain tentando retomar sua hegemonia, perdida na temporada passada para o Lille. Para tanto, o clube se reforçou trazendo para atuar ao lado de Neymar e Mbappé o goleiro Donnarumma, o holandês Wijnaldum, o marroquino Hakimi e o espanhol Sergio Ramos, ex-capitão do Real Madrid. Por fora correm Monaco, Lyon e Marseille. Subiram Troyes, Clermont Foot e Lorient.