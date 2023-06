À espera de comprador, United prevê faturamento recorde em 2023

publicidade

Enquanto se mantém o suspense sobre seu processo de venda, o Manchester United revisou suas metas de receitas e lucros na temporada 2022/2023, ao publicar seus resultados do terceiro trimestre nesta terça-feira (27).

"Para o ano fiscal de 2023, o grupo aumenta sua previsão inicial de faturamento de 590 a 610 milhões de libras (R$ 3,57 bilhões a R$ 3,70 bilhões na cotação atual) para uma margem recorde de 630 a 640 milhões de libras (R$ 3,82 bilhões a R$ 3,88 bilhões)", informou o clube em comunicado.

O recorde anterior do United foi registrado na temporada 2018/2019, com 627 milhões de libras (R$ 3,80 bilhões).

Os 'Red Devils' também publicaram sua estimativa de resultado bruto de exploração (EBITDA): 150 milhões de libras (R$ 909 milhões), frente aos 140 milhões (R$ 849 milhões) anunciados anteriormente.

Estes bons resultados são fruto de uma temporada positiva, com a terceira posição no Campeonato Inglês e vaga na próxima Liga dos Campeões, além do título da Copa da Liga Inglesa e o vice-campeonato na Copa da Inglaterra, com derrota na final para o arquirrival Manchester City.

O United vendeu 2,4 milhões de ingressos nesta temporada, superando o recorde anterior, registrado em 2016/2017.

Nesta terça-feira, a diretoria não quis se pronunciar sobre o processo de venda do clube, iniciado em novembro. O presidente do Qatar Islamic Bank (QIB), o xeque Jassim bin Hamad Al-Thani, que fez uma oferta de 6,5 bilhões de euros (R$ 33,8 bilhões), parece estar à frente do britânico Jim Ratcliffe, proprietário do grupo petroquímico Ineos, que está disposto a manter como acionista minoritária a família Glazer, dona do Manchester United desde 2005.