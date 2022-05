9 de Octubre vence o Independiente Medellín e embola grupo do Inter na Sul-Americana

publicidade

O 9 de Octubre conquistou sua primeira vitória na Sul-Americana, ao bater o Independiente Medellín por 3 a 2, em casa, na noite desta terça-feira. O resultado embola o grupo do Inter, que joga nesta quinta-feira, contra o Guaireña, no Paraguai.

Alfredo Stephens, duas vezes, e Kevin anotaram para os equatorianos. Já os visitantes marcaram com Lopez e Camargo, e ainda tiveram Óscar Mendez expulso nos acréscimos.

O resultado embola o grupo E, já que o 9 de Octubre foi a 4 pontos, mesma pontuação do Independiente Medellín. Inter e Guaireña, que se enfrentam na quinta-feira, às 19h15min no encerramento da rodada, dividem a liderança, com 5. A vantagem é do colorado nos critérios de desempate.

Na 5ª rodada, o Independiente Medellín visita o Inter, no Beira-Rio, no dia 17 de maio, às 19h15min. No mesmo dia, mas mais tarde, o 9 de Octubre enfrenta o Guaireña, no Equador.