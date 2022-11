Adversária do Brasil na fase de grupos, Suíça anuncia convocados para Copa

publicidade

A seleção da Suíça, adversária do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, anunciou nesta quarta-feira a lista de 26 jogadores convocados para o Catar. Entre os nomes importantes incluídos pelo técnico Murat Yakin estão o goleiro Yann Sommer, os meias Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri e o atacante Breel Embolo.

A seleção suíça, que chegou às oitavas de final no Mundial de 2018 e às quartas da Eurocopa no ano passado, teve problemas especialmente com seus goleiros na reta final da preparação para o Catar, com uma sequência de lesões. Yakin optou finalmente por levar seu titular, Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach), especialista em defender pênaltis, e o reserva Jonas Omlin (Montpellier). Nenhum dos dois voltou a jogar desde que ambos sofreram lesões no joelho esquerdo em outubro.

Por precaução, o técnico acrescentou outros dois goleiros em sua lista, Gregor Kobel (Borussia Dortmund) e Philipp Köhn (Salzburg). Yvon Mvogo (Lorient) anunciou na terça-feira que não jogaria a Copa após ter se lesionado contra o Paris Saint-Germain no domingo.

Esta será a quinta Copa seguida para a Suíça, que no Grupo G vai enfrentar, além do Brasil (28 de novembro), Camarões (24 de novembro) e Sérvia (2 de dezembro). Granit Xhaka, que aos 30 anos vive no Arsenal sua melhor temporada, será o líder da equipe ao lado de Xherdan Shaqiri (31 anos, 108 jogos pela seleção).

Não estará no Catar o meia-atacante Steven Zuber (AEK Atenas), que brilhou na Copa da Rússia há quatro anos com um gol sobre o Brasil e na última Eurocopa com quatro assistências. O jogador sofreu uma lesão na região abdominal "e não está 100%", segundo constatou o técnico Murat Yakin.

Também ficou fora da lista o zagueiro Kevin Mbabu, que não vem tendo muito espaço no Fulham da Inglaterra.

Os jogadores convocados vão se reunir no dia 14 de novembro em Zurique, de onde voarão até Doha. De lá, vão a Abu Dhabi para jogar um amistoso preparatório contra Gana no dia 17, antes de voltarem ao Catar.

Lista de convocados da seleção suíça:

Goleiros: Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach/ALE), Jonas Omlin (Montpellier/FRA), Gregor Kobel (Borussia Dortmund/ALE), Philipp Köhn (Salzburg/AUT)

Defensores: Manuel Akanji (Manchester City/ING), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach/ALE), Fabian Schär (Newcastle/ING), Eray Cömert (Valencia/ESP), Silvan Widmer (Mainz/ALE), Edimilson Fernandes (Mainz/ALE), Ricardo Rodriguez (Torino/ITA)

Meias: Remo Freuler (Nottingham Forest/ING), Granit Xhaka (Arsenal/ING), Djibril Sow (Eintracht Frankfurt/ALE), Michel Aebischer (Bolonia/ITA), Fabian Frei (Basel/SUI), Denis Zakaria (Chelsea/ING), Christian Fassnacht (BSC Young Boys), Fabian Rieder (BSC Young Boys), Ardon Jashari (Lucerna), Renato Steffen (Lugano)

Atacantes: Breel Embolo (Monaco/FRA), Haris Seferovic (Galatasaray/TUR), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire/EUA), Noah Okafor (Salzburg/AUT), Ruben Vargas (Augsburg/ALE)