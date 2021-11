Agüero abandonará o futebol por causa do problema no coração, diz rádio espanhola

publicidade

Um dia após o técnico Lionel Scaloni dizer que conta com o retorno o mais breve possível de Agüero à seleção argentina, uma rádio da Espanha trouxe a informação que o atacante de 33 anos pode abreviar a carreira por causa da arritmia cardíaca. O jogador passou mal em campo num jogo diante do Alavés, dia 30 de outubro, pelo Campeonato Espanhol, e desde então faz tratamento no coração.

O jogo com o Alavés estava no primeiro tempo quando Agüero cai, com a mão no peito, pedindo atendimento médico. Ele ficou internado por quatro dias em um hopital espanhol e, desde então, passa por tratamento com o médico do Barcelona, Josep Brugada. Serão três meses de avaliações.

A ideia do Barcelona é justamente analisar se há possibilidade de Agüero voltar a jogar em alto nível após apresentar o problema no coração. De acordo com a Catalunya Ràdio, contudo, os médicos já teriam até informado ao jogador que não existe mais chances de ele retornar aos gramados pela complexidade da arritmia cardíaca. "Kun Agüero não pode mais jogar futebol devido a uma patologia grave. Os médicos transferiram a informação para o atacante argentino, segundo pudemos confirmar", informou a rádio da Catalunha.

O argentino de 33 anos teria sido informado da gravidade do problema após o resultado dos exames cardiológicos realizados, mas evitou antecipar sua aposentadoria focando apenas em preservar sua saúde.

Ele foi um dos reforços do clube na janela do meio do ano na Europa, vindo do Manchester City, no qual jamais havia apresentado sintomas semelhantes. Na infância, teria passado por um problema no coração, até então jamais repetido. A arritmia cardíaca chegou até a ser relacionada com o diagnóstico da covid-19, mas o Barcelona evitou comentar sobre a possibilidade. Desde que foi internado, Agüero apenas manifesta sua gratidão pelas tantas mensagens de apoio e carinho de fãs e do mundo do futebol e sempre frisa que "está bem".

Veja Também