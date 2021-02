Aimoré vence Brasil de Pelotas em partida de estreia no Campeonato Gaúcho

publicidade

Em partida de estreia da primeira rodada do Campeonato Gaúcho, neste sábado, o Aimoré venceu o Brasil de Pelotas por 1 a 0. O único gol do jogo saiu aos 76 minutos da bola em campo, com Luis Soares, no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Com a vitória, o Índio soma três pontos e ocupa a segunda posição na tabela do Gaúchão, atrás do Ypiranga – que mantém vantagem pelo saldo de gols.

Toda a rodada foi transferida pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para a noite, a pedido do governo do Estado devido o avanço da Covid-19 e para evitar aglomerações.

Nova fórmula

A edição 2021 do Gauchão será disputada por 12 equipes em turno único. Os quatro primeiros se classificam às semifinais. Os vencedores de cada eliminatória disputam o título. As fases decisivas serão decididas em jogos de ida e volta.