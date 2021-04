Aimoré vence o Novo Hamburgo em noite de clássicos pelo Gauchão

publicidade

A rodada dos clássicos teve mais três na noite desta segunda-feira, depois do Gre-Nal de sábado. Em Caxias do Sul, Caxias e Juventude não saíram do 0 a 0 e marcaram passo na tabela. Em Pelotas, Brasil e Pelotas também empataram e continuam abraçados na parte de baixo e flertando com o rebaixamento. Em São Leopoldo, o Aimoré fez 2 a 0 no Novo Hamburgo, ganhou o Clássico do Sinos e subiu na tabela.

No Centenário, a etapa inicial foi de muita movimentação e marcação, mas de poucas oportunidades. A primeira foi dos visitantes, com Gustavo Bochecha recebendo livre na área e chutando rente à meta de Marcelo Pitol. Os anfitriões responderam com Henrique, cobrando falta, mas a bola foi na rede pelo lado de fora. Pouco depois Giovane Gomez recebeu na área, mas não dominou direito a defesa cortou. Na fase final, a melhor chance foi da equipe Grená, com Jhon Cley parando no travessão da meta Alviverde.

No Cristo Rei, o Aimoré abriu placar aos 20 minutos com Luís Soares. E ampliou aos 33 com Isaías, de cabeça. Já no Bento Freitas, Brasil e Pelotas fizeram um clássico Bra-Pel 365 muito fraco tecnicamente, e também ficaram no 0 a 0.

A conclusão da nona rodada acontece sexta-feira, com Esportivo x Ypiranga, na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, às 20h. No sábado, Caxias e Grêmio se enfrentam no Centenário em jogo atrasado da primeira rodada. Já o Inter ainda não tem data marcada para voltar à campo no Gauchão, pois a penúltima rodada ainda não tem as datas divulgadas pela Federação Gaúcha de Futebol.