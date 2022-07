Aimoré vence Portuguesa-RJ fora de casa e sai em vantagem na Série D

publicidade

O Amoré conseguiu uma importante vitória, neste sábado, no primeiro jogo da segunda fase da Série D do Brasileirão. No estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, o time gaúcho bateu a Portuguesa-RJ por 1 a 0 e agora precisa apenas de um empate no jogo de volta para avançar para as oitavas de final.

O gol da vitória do Aimoré foi marcado por Wesley Pacheco, logo aos 7 minutos de partida, de pênalti. A segunda partida ocorre no sábado, dia 30, às 15h, no estádio Cristo Rei.