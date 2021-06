Alemanha reage na Eurocopa com vitória sobre Portugal

publicidade

Depois da derrota no primeiro jogo diante da França, a Alemanha reagiu na segunda rodada do grupo F da Eurocopa com uma vitória por 4 a 2 sobre Portugal. O time lusitano, por sua vez, desperdiçou a oportunidade de garantir sua classificação para as oitavas de final, neste sábado em Munique.

Pouco antes dessa partida, Hungria e França empataram em 1 a 1 em Budapeste e tornaram o "Grupo da Morte" muito emocionante e sem nenhuma equipe classificada ou eliminada antes da terceira e última rodada.

