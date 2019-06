Alemanha vence a China com dificuldade em sua estreia na Copa feminina

publicidade

A Alemanha, uma das seleções favoritas da Copa do Mundo feminina da França, venceu a China por 1 a 0 neste sábado em Rennes, na estreia das duas seleções no Grupo B. As europeias, bicampeãs do mundo (2003 e 2007), tiveram dificuldades para superar as asiáticas, que ocupam a 16ª posição no ranking da Fifa e só conseguiram marcar o gol da vitória no segundo tempo por meio de um belo chute de Giulia Gwinn, no momento em que as chineses se mostravam mais perigosas na partida.

Apesar da pressão intensa, a qualidade técnica e uma inegável superioridade física, as jogadoras comandadas por Martina Voss-Tecklenburg esbarraram na forte defesa chinesa. Sempre bem organizadas, esforçadas e com um esquema tático bem montado, as chinesas também tiveram boas oportunidades e poderiam ter aberto o placar antes.

A atacante Li Yang não estava em um bom dia. Ela primeiro perdeu um gol cara a cara depois de receber um passe de Yasha Gu (14), e concluiu mal, em cima de uma defensora alemã. Pouco antes do intervalo a jogadora chinesa chutou uma bola na trave (44) da goleira Almuth Schult. E no gol alemão, a bola passou por entre suas pernas, enganando a goleira Shimeng Peng.

Giulia Gwinn, comentou a o triunfo alemão: "Não nos surpreendemos (com a dificuldade do jogo). Sabíamos o que nos esperava, que a China seria uma adversária complicada e que seria preciso dar tudo. Uma estreia em uma Copa é sempre difícil, mas conseguimos impor nosso jogo. O principal é ter conseguido esses três pontos e essa vitória no primeiro jogo. Todos os gols que a gente faz pela seleção são especiais, mas marcar durante um Mundial é realmente fantástico e eu nunca vou esquecer".

Apesar do resultado negativo, as asiáticas podem manter o otimismo já que fizeram um jogo duro com a Alemanha, considerada uma das três ou quatro melhores seleções desta Copa. O Grupo B ainda tem Espanha e África do Sul, que também se enfrentam neste sábado.