Alvo do Grêmio, atacante Sorriso é anunciado pelo Red Bull Bragantino

publicidade

O Red Bull Bragantino anunciou, na tarde desta sexta-feira, a contratação do atacante Sorriso, de 20 anos. O jogador chegou a ser cogitado no Grêmio, que consultou o Juventude pelo atleta.

Sorriso assina contrato com o Massa Bruta por cinco temporadas, até dezembro de 2026. Este é o terceiro reforço do Red Bull Bragantino para 2022. Antes, o lateral Hurtado e o meia Hyoran foram confirmados.

O jogador já realizou o primeiro treino com a equipe, e afirmou estar feliz com a chegada ao novo clube. Fui bem recebido pelos jogadores, pela comissão técnica e por todo staff. Tenho certeza de que será uma grande temporada com conquistas e realizações”, afirmou.

Na temporada, a equipe disputará Campeonato Paulista, Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. "Tenho certeza que vamos brigar por títulos", projetou.

Formado no Juventude, estreou pelo profissional da equipe de Caxias em 2021. Na primeira temporada no time principal, somou 50 jogos, com quatro gols e quatro assistências.

Veja Também