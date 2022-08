América do Sul quer manter Eliminatórias com 18 jogos para Copa do Mundo de 2026

publicidade

A América do Sul quer manter seu formato com 18 partidas disputadas em suas eliminatórias para a primeira Copa do Mundo com 48 seleções. Os dez países, reunidos nesta segunda-feira no Chile, acordaram de forma unânime um pedido para a Fifa que seja mantida a forma com todas as seleções contra todas, com ida e volta, para se indicar os representantes do continente no Mundial de 2026.

A decisão foi adotada durante a reunião do Conselho da Conmebol, o órgão dirigente do futebol sul-americano. Ele acrescentou em um comunicado que a mesma "já foi levantada por meio de uma nota enviada à Fifa".

O formato sul-americano atual é jogado desde a Copa do Mundo de 1998. Implica constantes cruzamentos dos jogadores que jogam em clubes da Europa, provocando reprovações entre clubes e seleções.

A América do Sul terá quatro representantes na Copa do Mundo que será disputada de final de novembro no Catar: Brasil, Argentina, Equador e Uruguai. Peru disputou um playoff, mas perdeu nos pênaltis diante da Austrália.

Em maio de 2017, a Fifa aprovou a distribuição de vagas e ficou determinado que a América do Sul terá seis vagas diretas o Mundial daqui a quatro anos. A sétima seleção classificada vai jogar um torneio de playoff intercontinental que definirá duas vagas adicionais.

A Copa do Mundo de 2026 marcará vários marcos na história do torneio. Será o primeiro Mundial em três locais: Estados Unidos, México e Canadá. Com participação recorde de 48 equipes, o que implica um maior número de jogos. Serão 80 jogo no total.

A Fifa ainda não confirmou a data de início das Eliminatórias Sul-Americanas, mas a previsão é de que tenham início em março de 2023.

