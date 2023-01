Anderson Varejão é homenageado antes de assumir cargo na gestão dos Cavaliers

publicidade

Novo consultor de desenvolvimento de atletas e embaixador global do Cleveland Cavaliers, o brasileiro Anderson Varejão foi homenageado pela equipe de Ohio na noite do último sábado, durante o intervalo da partida contra o Milwaukee Bucks. O ex-jogador foi saudado pela torcida no Rocket Mortgage Fieldhouse e os telões do ginásio mostraram um vídeo de tributo aos 13 anos que Varejão defendeu os Cavaliers. A partida terminou com vitória do time da casa por 114 a 102. No momento, o Cleveland Cavaliers é o quinto colocado da Conferência Leste, com 29 vitórias e 19 derrotas.

Perguntado sobre como gostaria de ser lembrado, Varejão respondeu: "Alguém que trabalhou duro. Alguém que veio do nada e alcançou o melhor do basquete no mundo. Alguém que deu tudo de si."

O brasileiro de 40 anos também comentou sobre a homenagem em uma coletiva de imprensa realizada momentos antes. "Fiquei muito feliz. Cleveland é uma cidade que eu amo, uma franquia que adoro, então trouxe toda minha família para cá. Os Cavaliers fazem parte de uma das melhores fases da minha vida, estou muito empolgado para iniciar o trabalho aqui. É um bom recomeço", disse.

Veja Também

Em seu novo cargo, o brasileiro estará ao lado de treinadores e dos jogadores em várias funções de desenvolvimento em quadra durante a temporada, além de viagens internacionais para atividades de basquete e corporativas. Varejão também ajudará no desenvolvimento do global do basquete globalmente.

O brasileiro foi campeão da NBA em 2017, duas vezes campeão da Conferência Leste pelos Cavaliers (2015 e 2007). Ao longo de 13 temporadas com os Cavaliers, Varejão disputou 596 jogos na temporada regular (208 como titular), com médias de 7,5 pontos e 7,5 rebotes em 24,9 minutos por jogo.

Varejão também acumula uma breve passagem pelo Golden State Warriors, onde atuou em 36 jogos durante as temporadas 2015/16 e 2016/17, bem como 17 partidas de pós-temporada durante as Finais da NBA pelos Warriors em 2016. Após deixar o time de São Francisco, o ex-pivô jogou pelo Flamengo no NBB (Novo Basquete Brasil), sendo campeão 'MVP' do All-Star Game, campeão da Copa Super 8 e do NBB 2019. Em 2021, disputou sua última partida pela seleção brasileira na classificatória após mais de 20 anos.