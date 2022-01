André, ex-Grêmio, acerta com Cuiabá após fracassar em grandes: "Quero fazer um bom ano"

publicidade

O centroavante André despontou no Santos cheio de expectativas e como candidato a se tornar um dos grandes craques do País. Mas não foi o que ocorreu na carreira, mesmo defendendo gigantes do cenário nacional. Depois de fracassar em Grêmio e Sport em 2021, ambos rebaixados no Brasileirão, ele tentará resgatar a carreira no Cuiabá, onde assinou por um ano.

Aos 31 anos, André revelou que aceitou de imediato a proposta do clube do Mato Grosso após boas recomendações de Walter e Rodriguinho, ex-companheiros de Corinthians, um dos clubes nos quais deveu futebol, como Atlético-MG, Grêmio e na última passagem pelo Sport.

"Muito obrigado a todo mundo que me recebeu super bem aqui. O que me motivou vir é que não tive um ano bom em 2021 e o desafio é esse: vir, ajudar e fazer um bom ano", afirmou. "A organização e a estrutura me agradaram bastante. É um time jovem e já está mostrando em organização estar na frente de um monte de clubes centenários."

O centroavante chegou prometendo boas apresentações e gols para o Cuiabá sonhar ainda mais alto em 2022. "Se eu fizer um ótimo ano sei que vou ajudar o clube a se manter na Série A e quem sabe buscar um Libertadores, uma Sul-Americana novamente... Ano passado conseguimos nos manter e agora é buscar algo a mais", prometeu. "Fazer um bom ano me motiva, me tirou de casa", repetiu.

O atacante precisará de alguns dias para entrar em forma, contudo não esconde estar disposto a pular etapas para já fazer o primeiro jogo no Cuiabá. "Uns 40% do grupo eu já conheço, então isso me ajuda, antecipa minha atuação. Estou ansioso, louco para estrear. O quanto antes quero estar dentro de campo ajudando e fazendo gols."