Andrea Pirlo é o novo técnico da Juventus

Andrea Pirlo, campeão mundial como jogador pela Itália em 2006, foi anunciado neste sábado como o novo treinador da Juventus. A divulgação foi feita poucas horas após o anúncio da demissão de Maurizio Sarri.

Pirlo, de 41 anos, e que como jogador vestiu a camisa da Juve por quatro temporadas (2011-2015), não tem experiência como treinador. Há apenas dez dias, ele havia sido nomeado técnico da equipe Sub-23 do time de Turim.

A escolha do ex-craque ocorre menos de 24 horas após a dolorosa eliminação da 'Vecchia Signora' contra o Lyon, nas oitavas da Liga dos Campeões. "Durante suas quatro temporadas no meio de campo da Juventus, Pirlo conquistou quatro Scudetti (títulos da Serie A italiana), uma Copa e duas Supercopas. Hoje começa um novo capítulo de sua carreira no mundo do futebol: de Maestro a Mister ", escreveu a Juventus em seu comunicado.

'Il Mister' é a forma como os italianos se referem aos treinadores de futebol, seja qual for o nível ou a faixa etária. "A partir de hoje, será para o povo juventino 'Il Mister' porque o clube decidiu confiar a ele o comando técnico da equipe principal, depois de já tê-lo escolhido para a Juventus Sub-23", disse o clube piemontês. "A decisão é tomada com a convicção de que Pirlo tem tudo para liderar, desde a sua estreia no comando, uma equipe experiente e talentosa, para obter novos sucessos", explicou a equipe 'bianconera'.

A Juventus conquistou nove títulos consecutivos no campeonato italiano. Mas ganhar o 'Scudetto' nesta temporada não foi suficiente para Maurizio Sarri continuar, após a grande decepção da eliminação frente ao Lyon. Sarri durou apenas uma temporada no cargo, após substituir Massimiliano Allegri, que havia passado cinco anos como técnico da equipe.

O título europeu é a grande obsessão da Juventus, que não o conquista desde 1996. Em 2018 o clube italiano contratou o astro Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, mas que não conseguiu levar os turinenses ao título da Champions em suas duas primeiras temporadas na Itália.