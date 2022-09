Antony marca, e Manchester United vence clássico contra o Arsenal no Inglês

publicidade

Um gol do brasileiro Antony, que estreava após sua transferência milionária junto ao Ajax, e dois de Marcus Rashford deram ao Manchester United a vitória por 3 a 1 sobre o Arsenal neste domingo em Old Trafford, pela 6ª rodada do Campeonato Inglês.

Após cinco vitórias nos cinco primeiros jogos, os Gunners caíram diante dos Red Devils, que chegaram ao seu quarto triunfo consecutivo.

O Arsenal continua na liderança da Premier League com 15 pontos, um à frente de Manchester City e Tottenham, que se enfrentam no próximo sábado. Já o United sobe para a quinta posição, com 12 pontos, dois a mais que o Chelsea, sexto.

Com um jogo vertical, o time de Manchester marcou três belos gols na partida. Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Jadon Sancho e Rachford trocaram passes para que Antony, contratado por 100 milhões de euros, abrisse o placar aos 35 do primeiro tempo.

Na segunda etapa, Rashford aproveitou passe nas costas da defesa do Arsenal para levar a melhor contra o goleiro Aaron Ramsdale e ampliar para o United.

Os Gunners descontaram com Bukayo Saka, mas os Red Devils fizeram o terceiro mais uma vez com Rashford, após assistência de Eriksen.

Mais cedo, o Brighton, grande surpresa neste início de Premier League, goleou em casa o lanterna Leicester por 5 a 2.

Os anfitriões saíram atrás no placar com o nigeriano Kelechi Iheanacho marcando para o Leicester logo no primeiro minuto de jogo. O Brighton conseguiu a virada em 15 minutos, com gols de Luke Thomas (contra) e Moisés Caicedo, mas sofreu o empate aos 33 com Patson Daka.

No segundo tempo, o time da casa deslanchou e construiu a vitória com Leandro Trossard fazendo o terceiro e Alexis Mac Allister balançando as redes duas vezes, na primeira de pênalti e na segunda em cobrança de falta.

Com o resultado, o Brighton fica em quarto na tabela com 13 pontos, um início surpreendente para equipe, que em seis rodadas tem quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Para o Leicester, foi a quinta derrota seguida no campeonato, depois de um empate com o Brentford na estreia, o que deixa em situação delicada o técnico Brendan Rodgers, que criticou a falta de reforços para a temporada e que perdeu o zagueiro francês Wesley Fofana, vendido para o Chelsea por 80 milhões de euros.

Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado:

Everton 0 x 0 Liverpool

Chelsea 2 x 1 West Ham

Newcastle 0 x 0 Crystal Palace

Nottingham 2 x 3 Bournemouth

Brentford 5 x 2 Leeds

Wolverhampton 1 x 0 Southampton

Tottenham 2 x 1 Fulham

Aston Villa 1 x 1 Manchester City



Domingo:

Brighton 5 x 2 Leicester

Manchester United 3 x 1 Arsenal

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 15 6 5 0 1 14 7 7

2. Manchester City 14 6 4 2 0 20 6 14

3. Tottenham 14 6 4 2 0 12 5 7

4. Brighton 13 6 4 1 1 11 5 6

5. Manchester United 12 6 4 0 2 8 8 0

6. Chelsea 10 6 3 1 2 8 9 -1

7. Liverpool 9 6 2 3 1 15 6 9

8. Brentford 9 6 2 3 1 15 9 6

9. Leeds 8 6 2 2 2 10 10 0

10. Fulham 8 6 2 2 2 9 9 0

11. Newcastle 7 6 1 4 1 7 6 1

12. Southampton 7 6 2 1 3 7 10 -3

13. AFC Bournemouth 7 6 2 1 3 5 18 -13

14. Wolverhampton 6 6 1 3 2 3 4 -1

15. Crystal Palace 6 6 1 3 2 7 9 -2

16. Everton 4 6 0 4 2 4 6 -2

17. Aston Villa 4 6 1 1 4 5 10 -5

18. West Ham 4 6 1 1 4 3 8 -5

19. Nottingham 4 6 1 1 4 4 14 -10

20. Leicester 1 6 0 1 5 8 16 -8