Aos 45 anos, Buffon anuncia aposentadoria do futebol

O lendário goleiro italiano Gianluigi Buffon, campeão do mundo pela "Azzurra" em 2006, anunciou em suas redes sociais nesta quarta-feira (2) sua aposentadoria do futebol aos 45 anos. "Isso é tudo, amigos! Você me deu tudo. Eu te dei tudo. Vencemos juntos", escreveu Buffon, considerado um dos melhores goleiros da história, ao publicar um vídeo de despedida em sua conta no Instagram.

Buffon, que voltou há dois anos ao Parma, clube pelo qual estreou como profissional e atualmente está na segunda divisão, é o segundo jogador que mais jogos disputou pelo campeonato italiano (657).

Com o Parma (1995-2001 e 2021-2023), foi campeão da Copa da Uefa (atual Liga Europa) em 1999. Já na Juventus (2001-2018 e 2019-2021), dominou a Serie A com 10 títulos, mas não conquistou a Liga dos Campeões, apesar de ter chegado à final em três oportunidades (2003, 2015 e 2017).

Durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, Buffon também foi campeão francês em 2019. Mas sua maior conquista foi a Copa do Mundo de 2006, em que a Itália foi campeã sob o comando do técnico Marcello Lippi. Gianluigi Buffon também tem o recorde de jogos pela seleção italiana (176, entre 1997 e 2018) e disputou cinco Mundiais (entre 1998 e 2014).

