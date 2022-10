Após nova derrota na Série B, CSA demite técnico Roberto Fernandes

publicidade

A situação de Roberto Fernandes à frente do CSA já estava complicada e piorou ainda mais com a derrota em casa, por 1 a 0, para o Londrina, na noite des sexta-feira. Após o final da partida, o clube comunicou o desligamento do treinador nesta reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Roberto Fernandes está fora. Adriano comanda o time até o fim da competição e vamos tentar nos salvar do rebaixamento", disse o diretor de futebol do CSA, Raimundo Tavares.

O técnico nem esteve à beira do gramado em sua despedida. Estava cumprindo uma suspensão ainda por causa do período em que comandava o Náutico e ficou impedido de ficar na área técnica.

Ao todo, em 12 jogos à frente do CSA, Fernandes obteve apenas três vitórias, empatou quatro partidas e sofreu cinco derrotas.

O comandante deixa o CSA correndo sério risco de rebaixamento para a Série C de 2023. Atualmente, o time alagoano contabiliza 36 pontos e já ocupa a zona de descenso do Brasileiro. Os seus últimos três jogos pela competição serão contra Ponte Preta e Cruzeiro, fora, e Vila Nova em casa.